Bayern hatte seit Beginn der Corona-Krise stets besonders strenge Corona-Regeln . Am 11. Dezember wurden diese noch einmal verschärft in Bezug auf Alkohol: Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum wurde untersagt, zuvor hatte das nur für belebte Plätze gegolten.

Dem widerspricht jetzt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof , die Richter haben das von der Bayerischen Staatsregierung in München für ganz Bayern verhängteim öffentlichen Raum gekippt. Nach demsei nur anöffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot vorgesehen, entschied das Gericht am Dienstag in München.