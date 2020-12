Am Montag, den 7.12, hat das RKI über 12.000 neue Corona-Infektionen für Deutschland gemeldet.

Bund und Länder haben den Lockdown bis 10. Januar verlängert

In Baden-Württemberg gelten neue Bestimmungen für Hotspots

Der Städtetag stellt die Lockerungen an Weihnachten in Frage

Wie sind die Fallzahlen am Montag in Karlsruhe?

Corona Zahlen Landkreis Karlsruhe: So hoch sind die Fallzahlen

Der Kreis Karlsruhe meldet tägliche die aktuellen Corona-Zahlen in einer Karte. Die Werte zeigen, dass etwa die Hälfte der jemals Infizierten aktuell infiziert sind. Die Karte zeigt die unterschiedlichen Kommunen im Landkreis.

So sehen die Werte für das Stadtgebiet Karlsruhe im Detail aus (Stand 7.12., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 3597

Aktive Fälle sind momentan noch 755 Personen

7-Tage-Inzidenz: 119,2 (Stand 06.12.2020; 16:00 Uhr)

Neben den Zahlen für das Stadtgebiet werden auch die Fallzahlen für den Landkreis ausgegeben (Stand 7.12., 0:00 Uhr)

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 9456

Zahl der aktuell Infizierten: 2024

Zahl der Toten: 211

7-Tage-Inzidenz: 140

Corona Zahlen Karlsruhe: Diese Fallzahlen meldet das RKI

Auch das Robert Koch-Institut meldet täglich die aktuellen Corona-Zahlen. Diese unterscheiden sich von denen des Landkreises aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung. So sehen die Zahlen für die Stadt Karlsruhe aus (Stand 7.12., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 3514

Gemeldete Fälle in den letzten sieben Tagen: 372

Zahl der Toten: 46

7-Tage-Inzidenz: 119,2

Soldaten der Bundeswehr unterstützen den Landkreis Karlsruhe bei der Kontaktnachverfolgung.

So sehen die Zahlen für den Landkreis Karlsruhe aus (Stand 7.12., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 5748

Gemeldete Fälle in den letzten sieben Tagen: 623

Zahl der Toten: 153

7-Tage-Inzidenz: 140

Aktuelle Lage der Covid 19-Infektionen der Gemeinden in Karlsruhe

Wie die aktuelle Lage zum Corona mit den entsprechenden Fallzahlen in den einzelnen Gemeinden von Karlsruhe am 26.11.2020 aussieht, erfahrt ihr unter corona.karlsruhe.de

Kreis Karlsruhe richtet Impfzentren ein

Zur Umsetzung der Impfstrategie Soll auch in Karlsruhe ein Impfzentrum entstehen. Die Neue Messe Karlsruhe in Rheinstetten steht bereits als eines des neuen Zentralen Impfzentren des Landes Baden-Württemberg fest. Als mögliche Standorte für das Kreisimpfzentrum kommen sieben Orte in Frage:

die neue Sporthalle

sowie der ehemalige Praktikerbaumarkt in Heidelsheim,

das ehemalige Verwaltungsgebäude von Goodyear in Philippsburg,

das ICI-Verwaltungsgebäude in Östringen,

die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft in Kronau,

eine ehemalige Druckerei in Bad Schönborn

sowie ebenfalls die Neue Messe Karlsruhe in Rheinstetten.

Angestrebt werden bei den Kreisimpfzentren etwa 750 Impfungen pro Tag, bei einer Impfzeit von 7 bis 21.00 Uhr.

Corona Landkreis Karlsruhe: Sterberate erreicht Höchststand

Am 25. November wurde mit 410 Toten deutschlandweit ein Rekordwert übermittelt. Dennoch habe sich die Lage am Städtischen Klinikum aktuell stabilisiert, die Behandlung von Notfallpatienten am Klinikum sei weiterhin garantiert - der Ablauf und die Testung der Patienten habe sich gut eingespielt. Dies betonte Prof. Dr. Martin Bentz, Direktor der Medizinischen Klinik III am Städtischen Klinikum.

Corona Hotline Karlsruhe: So sind Ärzte und Teststellen zu erreichen

Treten Symptome einer Corona-Infektion auf, ist es wichtig diese abzuklären. Ob ein Test nötig ist und wie Menschen Informationen und Hilfe bekommen, erfahren Sie an diesen Hotlines:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Telefon 116 117

Corona-Hotline: Telefon (0721) 133 33 33 (rund um die Uhr erreichbar)

Landesgesund­heits­amt: Montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr Telefon (0711) 904-39555

Corona Anlaufpraxen auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung BW

Corona Karlsruhe: So ist die Lage bei der Kapazität der Intensivbetten

Viele Menschen macht der starke Anstieg der Corona-Zahlen große Sorgen. Um darauf zu reagieren haben drei Ärzte des städtischen Klinikums in Karlsruhe Professor Georg Gahn, Direktor der Neurologischen Klinik, Oberarzt Dr. Sebastian Arnold, Sektionsleiter Neuroradiologie und Professor Dr. Uwe Spetzger, Direktor der Neurochirurgie in einem Video die Bevölkerung über die aktuelle Situation informiert. Sie sagen darin, dass für Notfälle immer gesorgt sei. Auch die Kapazität bei Intensivbetten sei ausreichend.

Corona Karlsruhe: OB Mentrup ruft Bürger auf wachsam zu bleiben

In einem Video-Statement hat Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup die Bürger von Karlsruhe aufgerufen weiter wachsam zu bleiben. Handlungsleitendes Motiv müsse sein, dass man annimmt man selbst oder andere könnten das Virus in sich tragen ohne Symptome zu zeigen, so Mentrup. Besonders die Abstandregeln und das Tragen der Maske sei wichtig, betonte der OB.

Corona Lage Karlsruhe: Kontrollierte aber nicht kritische Lage

Youtube "Wir sind weiterhin in einer kontrollierten, aber kritischen Lage“, sagt der medizinische Geschäftsführer Prof. Michael Geißler in einem Videostatement. Er erwartet einen Rückgang der Infektionszahlen, fordert aber auch weitere Maßnahmen von der Politik.

