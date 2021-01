Ja, sind sie. Zumindest die britische und südafrikanische Variante sind schon nachgewiesen worden. So musste indie Humboldt-Klinik wegen zahlreicher Infektionen mit der britischen Virusmutation unter Quarantäne gestellt werden. Auch in, in der Sana-Klinik, gab es einen Ausbruch mit mehr als 80 Infektionen mit B117. In breiten sich die Mutationen offenbar rasant aus. Inhaben sich mehrere Kinder und Erzieherinnen einer Kita in Freiburg infiziert . Die Landesregierung, die die Grundschulen und Kitas ursprünglich am 1. Februar wieder schrittweise öffnen wollte, kam wegen des Corona-Ausbruchs von ihren Öffnungsplänen wieder ab.