In Baden-Württemberg sind acht neue Fälle von Coronavirus-Mutationen bekanntgeworden, unter anderem bei zwei Kindern in einem Kindergarten in Freiburg. Das teilte Rudi Hoogvliet, Sprecher der Landesregierung, am Mittwoch mit. 21 Menschen in dem Kindergarten seien ebenfalls infiziert, nun müsse noch geklärt werden, ob es sich ebenfalls um die neuen Virusvarianten handele. „Wir wollen das abwarten“, sagte der Sprecher.

Wegen Corona-Mutation in Freiburger Kindergarten: Winfried Kretschmann sagt PK ab

Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) an diesem Mittwoch Ursprünglich wollten Ministerpräsidentund Kultusministerinan diesem Mittwoch um 14.30 Uhr die Entscheidung verkünden, dass Kitas und Grundschulen schrittweise wieder geöffnet werden sollen . Angesichts der sinkenden Infektionszahlen im Land galt die Entscheidung als Formsache. Mit der Lockerung mitten im allgemeinen Lockdown hätte Baden-Württemberg, das in vielen Lebensbereichen einen strengen Kurs vorgibt, einen Sonderweg beschritten.

Corona-Mutation: Vermehrtes Auftreten in München und Bayern