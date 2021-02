Wird derin? Das entscheidet sich auf dem Corona Gipfel am 10.02.! Doch auch Lockerungen der aktuellen Corona-Regeln in Bayern werden diskutiert. Angesichts der Corona-Mutation werden umfassende Lockerungen aber immer unwahrscheinlicher.

Der bayrische Ministerpräsidenthatte bereits in der vergangenen Woche umfassenden Lockerungen ab 14. Februar eine Absage erteilt. Er warnte vehement vor einem „überstürzten Lockerungswettbewerb“ und einem neuen Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen auch innerhalb einzelner Länder. Fehler müsse man vermeiden. „Es geht nach wie vor um viele Menschenleben.“

Doch laut Medienberichten haben sich die Ministerpräsidenten bereits auf eine Verlängerung des Lockdown bis Ende Februar und teilweise Lockerungen für Schulen, Kitas und Friseure geeinigt. Das stellt noch keinen Beschluss dar. Dieser kann erst bei den Verhandlungen am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel gefasst werden.

Doch vor dem Corona-Gipfel gibt es bereits eine Diskussion um die nächtliche Ausgangsperre in Bayern. Nachdem am Montag ein Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg die Ausgangsperre aufgehoben hat, fordert nun Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen ein Ende der Ausgangssperre