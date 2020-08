1278 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Fallzahlen an Sonntagen und Montagen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. An den Tagen zuvor hatte die tägliche Zahl der Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Dienstagmorgen Am Montag waren es 711. Allerdings sind die gemeldetenan Sonntagen und Montagen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an dasübermitteln. An den Tagen zuvor hatte die tägliche Zahl der Neuinfektionen weit höher gelegen. Am Samstag war mit 2034 neuen Fällen erstmals seit Ende April die 2000er-Marke überschritten worden.

RKI-Zahlen: Experten besorgt über steigende Zahl an Neuinfektionen

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Experten zeigen sich besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an ihre Grenzen bringt.

Corona-Zahlen: So viele Infizierte, Tote und Genesene gibt es jetzt laut RKI

Das sind die aktuellen Zahlen des RKI vom 25.08.20 (Stand 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 234.853 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Zahl der Neuinfektionen: 1278

Zahl der Toten: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9277.

Veränderung zum Vortag: Seit dem Vortag wurden fünf Todesfälle mehr gemeldet.

Zahl der Genesenen: Bis Dienstagmorgen hatten etwa 209.300 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

RKI-Dashboard: Aktuelle Zahlen der Bundesländer und Landkreise

RKI weist jeden Tag die aktuellen Zahlen für Bundesländer und Landkreise in einem Dasweist jeden Tag die aktuellen Zahlen für Bundesländer und Landkreise in einem Dashboard aus.

Die Entwicklung der Neuinfektionen in Deutschland laut RKI.

Corona-Zahlen: So ist der Stand laut Johns-Hopkins Universität

RKI ab. Laut der JHU waren am Dienstag (Stand 8:50 uhr) in Deutschland seit Beginn der Pandemie 236.112 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - 1628 mehr als am Vortag. 9276 Menschen sind an dem Virus verstorben - einer mehr als am Vortag. Die im us-amerikanischen Baltimore ansässige Johns Hopkins Universität ( JHU) sammelt weltweit die Zahlen der Corona-Infektionen. Diese weichen aufgrund der unterschiedlichen Datenquellen von den zahlen desab. Laut derwaren am Dienstag (Stand 8:50 uhr) in Deutschland seit Beginn der Pandemiemit deminfiziert -mehr als am Vortag.sind an dem Virusals am Vortag.

RKI-Zahlen: R-Wert niedriger als in den vergangenen Tagen

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Mitteilung vom Montag bei 0,98 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen vom Montag lag dieser Wert bei 0,97 (Vortag: 1,07). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Corona-Regeln Bayern: Söder fordert härtere Maßnahmen gegen das Virus

härtere Corona-Regeln geworben. Corona sei wieder voll da, sagte Söder. Die Zahlen seien besorgniserregend. Man müsse nun „die Zügel etwas anziehen“ und „die Vernünftigen vor den Unvernünftigen“ schützen. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angesichts der steigenden Neuinfektionen am Dienstagmorgen in einem Video fürgeworben. Corona sei wieder voll da, sagte. Die Zahlen seien besorgniserregend. Man müsse nun „die Zügel etwas anziehen“ und „die Vernünftigen vor den Unvernünftigen“ schützen.

Corona in Bayern: Das fordert Söder

Ausweitung der Maskenpflicht bei regionalen Infektionsgeschehen

Höhere Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Regeln

Empfindliche Strafen bei Verstoß gegen die Quarantäne-Auflagen

„Es gibt keinen Anlass zur Panik, aber zu großer Besorgnis. Entsprechend werden wir reagieren: In Bayern konsequent,“ machte Söder deutlich.

Notbremse gegen steigende Corona-Zahlen: Das bedeuten Vorwarnstufe und Grenzwert

Neben der in ganz Deutschland geltenden Grenze von einem 7-Tage-R-Wert von 50, gibt es in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Grenzwerte.

In Bayern liegt die Messlatte niedriger. Dort greift die Notbremse ab einem 7-Tage-R-Wert von 35.

In Berlin liegt die Grenze bei 30

Niedersachsen greift bei einem Wert von 30 bis 35 ein.

In Baden-Württemberg gilt ab einer Marke von 35 eine Vorwarnstufe.

In Bayern wird der Grenzwert mit Frühwarnwert bezeichnet. In Baden-Württemberg hingegen heißt er Vorwarnstufe. Der 7-Tage-R-Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.

