Corona Zahlen Bayern: So hoch sind die Fallzahlen am Donnerstag laut LGL

Bayern zählt mit über 100.000 nachgewiesenen Fällen nach Nordrhein-Westfalen als am zweitstärksten betroffenes Bundesland. So sehen die Zahlen laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im Detail aus:

Zahl der Infizierten: 116.131

Zahl der Neuinfektionen: 3596

Zahl der Toten: 2842

Corona München: So viele Neuinfektionen gibt es am Donnerstag

München ist mit 18.664 nachgewiesenen Fällen die Stadt mit den meisten Corona-Infizierten in ganz Deutschland. So sehen die Zahlen nach Angaben des RKI im Detail aus:

Zahl der Infizierten: 18.664

Zahl der Neuinfektionen: 553

Zahl der Toten: 252

7-Tage-Inzidenz: 159,5

Aktuelle Zahlen der Stadt lagen am Donnerstagmorgen noch nicht vor.

Corona Hotspots Bayern: In diesen Städten und Kreisen ist die 7-Tage-Inzidenz besonders hoch

RKI Dashboard besonders betroffen (Stand 5.11., 0:00 Uhr): In Bayern haben mittlerweile alle Städte und Landkreise den kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. In den meisten Regionen liegt die 7-Tage-Inzidenz sogar über 100. In manchen sogar höher. Diese Städte und Landkreise in Bayern sind nach Angaben desbesonders betroffen (Stand 5.11., 0:00 Uhr):

Kreis Rottal-Inn (7-Tage-Inzidenz: 259,3)

Stadt Rosenheim (7-Tage-Inzidenz: 248,6)

Kreis Rosenheim (7-Tage-Inzidenz: 246,8)

Kreis Lindau (7-Tage-Inzidenz: 218,3)

Kreis Berchtesgadner Land (7-Tage-Inzidenz: 207,7

Kreis Passau (7-Tage-Inzidenz 207,6)

Corona Bestimmungen Bayern: Freistaat beschließt neue Corona-Regeln

Corona Hotspots BW: In diesen Städten sind die Fallzahlen hoch

Auch in Baden-Württemberg gibt es mittlerweile keinen Stadt und Kreis unterhalb des Grenzwerts von 50. Diese Städte und Kreise sind besonders betroffen:

Stadt Heilbronn (7-Tage-Inzidenz 190,4)

Stadt Pforzheim (7-Tage-Inzidenz 180,2)

Stadt Mannheim (7-Tage-Inzidenz 159,0)

Kreis Enzkreis (7-Tage-inzidenz 151,3)

Kreis Emmendingen (7-Tage-Inzidenz 162,3)

Stadt Karlsruhe (7-Tage-Inzidenz 144,2)

Corona Karlsruhe: Stadt meldet über 5000 Fälle

Die Stadt Karlsruhe meldet täglich die Zahl der Corona-Infizierten in der Stadt. So sehen die Zahlen am Donnerstag aus (Stand 5.11., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 5047

Zahl der aktiven Fälle: 2115

Zahl der Genesenen: 2809

Zahl der Toten: 123