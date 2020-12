Am Dienstag, 8.12. meldet das RKI erneut mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche.

Bayern hat strengere Regeln für den Dezember bekanntgegeben.

Es gelten Ausnahmen für Weihnachten.

Kommt der harte Lockdown in Deutschland?

Das sind die Zahlen in Bezug auf Neuinfektionen, Inzidenz und Todesfälle in Augsburg am Montag.

Corona Zahlen Augsburg: Inzidenz bei über 200

Ausgangssperre. Die Inzidenz in Augsburg ist weiter über dem kritischen Wert von 200. Ab diesem Wert gelten Städte und Kreise als Hotspots in Bayern. Dort gelten besondere Regeln. Nach Informationen der Stadt Augsburg liegt der Wert am Donnerstag bei 207,4 (Stand 10.12.). Städten und Kreisen, die diesen Wert überschreiten, droht in Bayern eine nächtliche

Corona-Krise: Uniklinik verhängt Aufnahmestopp

Corona-Stationen nicht zusätzlich strapaziert werden. Seit Mittwoch (9.12.) müssen am Klinikum insgesamt 159 Covid-19-Patienten versorgt werden. Wie die Klinik mitteilt, sind die meisten Krankheitsverläufe der intensivmedizinisch versorgten Corona-Patienten schwer. Weil sich die Lage an der Uni-Klinik Augsburg dramatisch zuspitzt wurde nun ein Aufnahmestopp für alle stationären Patienten und ambulante Eingriffe, die nicht dringend behandelt werden müssen, verhängt. Damit ist eine Gewährleistung gegeben, dass die Intensivplätze in dennicht zusätzlich strapaziert werden. Seit Mittwoch (9.12.) müssen am Klinikum insgesamt 159 Covid-19-Patienten versorgt werden. Wie die Klinik mitteilt, sind die meisten Krankheitsverläufe der intensivmedizinisch versorgten Corona-Patienten schwer.

Viele junge Menschen sind betroffen

keinerlei Vorerkrankung und führen diesen Kampf manchmal auch erfolglos", sagte ein Arzt gegenüber dem Deutlich mehr junge Patienten im Vergleich zur ersten Welle würden aktuell um ihr Leben kämpfen. "Sie sind um die 30, um die 40, habenund führen diesen Kampf manchmal auch erfolglos", sagte ein Arzt gegenüber dem BR

Corona in Augsburg: So hoch sind die Zahlen aktuell in der Stadt

Infizierten in der Stadt. Das sind die Fallzahlen am 7.12.2020: Die Stadt Augsburg meldet regelmäßig die Zahl derin der Stadt. Das sind dieam 7.12.2020:

Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemie-Beginn: 7454

Zahl der Neuinfektionen: 41

Zahl der Personen, die mit oder am Coronavirus gestorben sind: 89 (+0)

7-Tage-Inzidenz: 237,9

Corona Zahlen Augsburg: Verzögerung bei Meldung

Aufgrund der hohen Fallzahlen arbeiten Labore und Gesundheitsämter derzeit am Limit, das teilte die Stadt Augsburg auf ihrer Webseite mit. Bei der Erfassung von neuen Coronafällen kann es vorkommen, dass nicht alle neuen Fälle noch am selben Tag ins System eingegeben werden können. Diese Fälle werden am Folgetag gemeldet und, wie bayernweit und auch beim LGL üblich, rückwirkend dem eigentlichen Meldedatum zugeordnet. So kann das tatsächliche Infektionsgeschehen abgebildet werden.

Corona Zahlen Augsburg Landkreis: So viele Neuinfektionen gab es am laut RKI

Das Robert Koch Institut meldet täglich in einem Dashboard die aktuellen Infektionszahlen aus Landkreisen und Städten. Diese unterscheiden sich von denen der Städte aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

So sehen die Zahlen laut RKI aus (Stand 8.12., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 7339

Fälle in den letzten sieben Tagen: 657

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 61

Zahl der Toten: 93

7-Tage-Inzidenz: 221,5

Corona Regeln Augsburg: Diese Regeln gelten am Mittwoch 9.12.

Wegen der Verschärfung der Regeln in Bayern gelten ab Mittwoch folgende Einschränkungen:

Ganztägige Ausgangsbeschränkungen: Die Wohnung darf nur aus triftigem Grund verlassen werden.

Alkoholkonsumverbot in Innenstädten unter freiem Himmel.

Maskenpflicht im Gottesdienst

Neue Besuchsregelungen für Pflegeheime.

Zusätzlich gilt für Hotspots wie Augsburg:

Ausgangsperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Distanzunterricht ab Klasse 8

Corona in Augsburg: Diese Regeln gelten

Seit dem 28. November gelten neue Regeln in Augsburg. Um auf die hohen Corona-Zahlen zu reagieren, hat die Stadt Augsburg die Regeln weiter verschärft. Das gilt nun in der Stadt:

Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren nicht mit gerechnet.

Erweiterte Maskenpflicht im Stadtgebiet in bestimmten Zonen.

Die Maskenpflicht wird auch auf die Parkplätze von Supermärkten und Einzelhandelsgeschäften ausgeweitet.

In den Zonen, in denen Maskenpflicht gilt, gilt ebenfalls ein Alkoholkonsumverbot.

Alle Hotels in der Stadt sind für touristische Reisen geschlossen.

Hochschulen, Musikschulen und Fachschulen dürfen keinen Präsenzunterricht mehr abhalten.

Kunst- und Handwerkermärkte, Töpfer- und Flohmärkte in Hallen und unter freiem Himmel sind verboten.

Nur die Wochenmärkte dürfen stattfinden, auch der Stadtmarkt bleibt geöffnet.

Corona-Test in Augsburg: Alle Infos zu Teststelle, Hotline und Online-Termin

Seit dem 7. März betreibt die Stadt Augsburg ein Testzentrum an der Messe. Dieses steht allen offen, die sich testen lassen wollen.

Wie bekomme ich einen Termin? Einen Termin muss man vorab online vereinbaren.

Gibt es eine Hotline? Das Testzentrum ist auch über eine Hotline erreichbar (Rufnummer 0821 808 6060)

Wann ist die Hotline erreichbar? Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr

Wann ist das Testzentrum geöffnet? Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr.

Corona-Test in Augsburg: Wie hoch ist der Anteil der positiven Tests?

Die Stadt Augsburg gibt auf ihrer Homepage bekannt, wie hoch der Anteil der positiven Tests pro Woche im Testzentrum ist. In der vergangenen Woche lag der Anteil der positiven Tests bei 3,91 Prozent. In der Woche davor noch bei 2,51 Prozent.

Corona Regeln Bayern: Ausgangssperre, Kontakt-Beschränkungen, Katastrophenfall

Ministerpräsident Markus Söder hat in einer Sondersitzung mit dem Kabinett die Verschärfung der Corona-Regeln in Bayern beraten. Es gibt 10 Beschlüsse - darunter zum Katastrophenfall, Schule und Silvester.

Corona in Bayern: Auch in München Corona-Zahlen weiter hoch