RKI Risikogebiete: Auswärtiges Amt verhängt Reisewarnung für Paris und Ile-de-France

Bundesregierung hat am Montagabend wegen der Ansteckungsgefahren eine Reisewarnung für den Großraum Paris ausgesprochen. Die Regionen Île-de-France und Provence-Alpes-Côte d'Azur werden seitdem auf der fortlaufend aktualisierten Liste des bundeseigenen Robert Koch-Institutes (RKI) als Risikogebiete geführt. Solch eine Einstufung erfolgt nach gemeinsamer Entscheidung von Gesundheits-, Außen- und Innenministerium.

Reisewarnung für Paris: Urlaub, Reisen und Buchungen kostenlos stornieren?

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Eine Reisewarnung geht weiter. Sie ist zwar kein Reiseverbot, aber eine abschreckende Wirkung ist beabsichtigt. Und sie hat eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Pauschalreisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Corona in Paris: Schließung von Restaurants und Ausgangssperre möglich

Im Großraum Paris hatte sich die Lage in der vergangen Wochen bereits verschärft. Die französische Regierung hatte Paris als Zonen eingestuft, in denen das Virus aktiv zirkuliert. Das bedeutet, dass die regionalen Behörden dort das öffentliche Leben einschränken können - theoretisch etwa durch das Schließen von Restaurants oder Märkten oder die Einschränkung der Bewegungsfreiheit.

Corona Frankreich: Paris weitet Maskenpflicht aus

In Paris zum Beispiel wurde die Maskenpflicht infolge der Einstufung massiv ausgeweitet - sie gilt nun auch unter freiem Himmel fast in der ganzen Stadt. In Paris ist die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner seit Anfang August wieder weit über 50 gestiegen. Blickt man aber zum Beispiel auf die Auslastung der Intensivbetten, ist die Stadt bisher im grünen Bereich.

Disneyland Paris mit Schutzvorkehrungen geöffnet

Das auch bei deutschen Urlaubern beliebte Disneyland Paris liegt in der Region, für die die Reisewarnung gilt. Der Freizeitpark ist aber nach wie vor unter Schutzmaßnahmen geöffnet.

Urlaub in Frankreich: Sind Einreise und Durchreise möglich?

Die Durchreise aus EU- und Schengenstaaten sowie Großbritannien ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes ohne weiteres möglich. Transitreisende im Flugverkehr sollten ihre Anschlussreisemöglichkeit nachweisen können. EU-Bürger dürfen zur Durchreise an ihren Wohnsitz im Transit auch aus Drittstaaten durch Frankreich reisen. Urlauber müssen allerdings eine Erklärung zu Einreisegrund ausfüllen und sich ggf. in Quarantäne begeben.

Corona Zahlen: Frankreich besonders schwer von Pandemie betroffen

Frankreich wurde von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen - mehr als 30.500 Menschen sind bisher gestorben. Den Expertinnen und Experten macht derzeit vor allem Sorge, dass sich besonders viele junge Menschen mit dem Virus infizieren - aber keine oder kaum Symptome haben. Diese könnten dann wiederum ältere Menschen anstecken.

Laut Daten des Dashboards der Johns Hopkins Universität von Dienstag 25.08.20, 11:40 Uhr gibt es in Frankreich seit beginn der Pandemie:

282.414 Infizierte

30.533 Tote

85.352 sind wieder genesen

Zuletzt waren die Zahlen wieder sprunghaft angestiegen.

© Foto: Screenshot Dashboard JHU

Risikogebiet: Tourismusbeauftragter schließt Reisewarnung für Frankreich nicht aus