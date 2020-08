Weiße Traumstrände, Palmen und ein blaues Meer. Viele zieht es in der kalten Winterzeit nach Thailand. Doch dieses Jahr wird es nichts werden. Fernreisen in Zeiten von Corona sind kaum machbar. „Es ist eher unwahrscheinlich, dass Thailand noch in diesem Jahr seine Grenzen für internationale Gäste öffnen wird“, wurde der stellvertretende Gouverneur für internationales Marketing beimThailand vom deutschsprachigen Portal „ Farang “ zitiert. Er befürchtet das in diesem Jahr keine Touristen mehr ins Land gelassen werden.