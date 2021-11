Schon seit einiger Zeit wird in Deutschland diskutiert, ob der Verkauf von Cannabis legal werden soll. Aus der Bevölkerung gibt es viele Stimmen, die eine Legalisierung für richtig halten. Nun sollen sich auch die Ampel-Parteien, also Grüne, FDP und SPD für eine legale Abgabe ausgesprochen haben.

Wo darf Cannabis in Deutschland dann verkauft werden?

darf Cannabis in Deutschland dann verkauft werden? Was bewirkt die Legalisierung von Gras?

Die Ampel-Parteien wollen einem Bericht zufolge den Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken legalisieren. Darauf habe sich die Koalitions-Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege geeinigt, berichtete die Funke Mediengruppe am Donnerstag, 18. November. „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein“, hielten demnach die Verhandler von SPD, Grünen und FDP in dem Ergebnis-Papier der entsprechenden Arbeitsgruppe fest.

Warum soll Cannabis in Deutschland legal werden?

Wenn Cannabis in Deutschland legal verkauft werden darf, ist es viel einfacher, die Qualität zu kontrollieren. Außerdem kann so die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet werden. Freilich spült die Legalisierung von Gras auch viel Geld in die Staatskasse. Die FDP argumentiert, dass durch die Besteuerung von Cannabis bis zu einer Milliarde Euro jährlich eingenommen werden kann. Das zusätzliche Geld soll für Prävention und Suchtbehandlung eingesetzt werden.

Nach vier Jahren soll das entsprechende Gesetz dem Bericht zufolge mit Blick auf gesellschaftliche Auswirkungen evaluiert werden.

Cannabis in der Medizin seit 2017 legal

Für medizinische Zwecke ist Cannabis in Deutschland seit 2017 erlaubt und darf von Ärzten und Ärztinnen verschrieben werden, etwa zu Schmerzlinderungen bei Schwerkranken.

Cannabis-Besitz und Konsum: Wie ist die rechtliche Lage in Deutschland?

Besitz: Nach dem Betäubungsmittelgesetz ist der Besitz in Deutschland momentan für alle strafbar, die keine Erlaubnis für den Erwerb der Droge haben.

Nach dem Betäubungsmittelgesetz ist der Besitz in Deutschland momentan für alle strafbar, die keine Erlaubnis für den Erwerb der Droge haben. Erlaubnis: So eine Erlaubnis gibt es nur in Ausnahmefällen. Ein Arzt etwa kann Cannabis zu medizinischen Zwecken verschreiben. Wer keine Erlaubnis hat, dem droht bei Cannabis-Besitz eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

So eine Erlaubnis gibt es nur in Ausnahmefällen. Ein Arzt etwa kann Cannabis zu medizinischen Zwecken verschreiben. Wer keine Erlaubnis hat, dem droht bei Cannabis-Besitz eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Konsum: Der Cannabis-Konsum ist dagegen straffrei. Dafür darf der Konsument das Mittel aber weder selbst erworben, noch besessen haben.

Cannabis legal: Situation in der Schweiz

Die Schweiz ist bei der möglichen Legalisierung von Cannabis schon einen Schritt weiter als Deutschland. Vor einem Jahr wurde das Betäubungsmittelgesetz angepasst. Nun beginnen 2022 in mehreren Großstädten Pilotprojekte, bei denen Cannabis zu Genusszwecken verkauft wird. Parallel will das Parlament das Verbot von Cannabis aufheben und arbeitet daran, Anbau, Handel und Konsum neu zu regeln.