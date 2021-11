Corona einfach wegkauen? Wer davon hört, mag verwundert sein. Doch Mediziner haben einen speziellen Kaugummi entwickelt, der offenbar den Ausstoß der Virenlast hemmen soll. Die Rede ist von „Covidgum“. Doch was hat es mit dem Kaugummi gegen das Coronavirus auf sich?

„Covidgum“: Kaugummi soll Ansteckung mit dem Coronavirus reduzieren

Der Hersteller Clevergum hat einen funktionellen Kaugummi namens „Covidgum“ entwickelt. Der Kaugummi wurde auf Basis von ätherischen Ölen und Extrakten hergestellt. Hinter Clevergum steht eine Gruppe von Wissenschaftlern, Medizinern und Unternehmern.

„Covidgum“ Inhaltsstoffe: Wie wirkt der Kaugummi gegen Corona?

Erste Ergebnisse einer Untersuchung zeigen offenbar, dass die Viruslast von SARS-CoV-2 in der Ausatemluft bei Covid-Erkrankten mithilfe des Kaugummis gesenkt werden könne – bis zu 99 Prozent. Das bedeutet: Die Verringerung der Corona-Viruslast im Mund und damit in der Luft, die Infizierte ausatmen, könne dazu beitragen, dass die Übertragung des Virus reduziert wird. Durchgeführt wurde die Pilotstudie am Institut für Klinische Forschung Pneumologie Frankfurt.

Die Studie zeigt "eine Tendenz, die Virusmenge in der Ausatemluft von an Covid-19 erkrankten Patienten zu reduzieren, so dass eine solche Anwendung […] sinnvoll erscheinen kann", heißt es in der Zusammenfassung der Studie. Die Wirkung hält wohl zwei Stunden an.Sie beruhe laut Hersteller auf dem Zusammenspiel einer abgestimmten Mischung natürlicher, ätherischer Öle, gewonnen aus verschiedenen Heilpflanzen, deren antivirale Wirkungen wissenschaftlich belegt sind.

Erfinder Prof. Florian Pfab zum Kaugummi gegen Corona

Erfinder des „Covidgums“ ist Prof. Florian Pfab. Der Sportmediziner ist außerdem Teamarzt von Eintracht Frankfurt. Bei „livenachneun“ am 25.11.2021 sprach er über den Kaugummi gegen Corona. Zunächst habe man die Substanzen, die wissenschaftlich in experimentellen Studien gezeigt haben, dass sie antiseptisch wirken, identifiziert, so der Mediziner.

Der Kaugummi sei diese Woche erst raus gekommen. „Die Produktion läuft auf Hochtouren“ und die Nachfrage sei relativ groß. Der Mediziner und Erfinder des Kaugummi gegen das Coronavirus betont jedoch, dass Impfungen der wichtigste Bestandteil im Kampf gegen die Pandemie seien. Ebenso die Hygienemaßnahmen wie Abstand, Lüften und Masketragen. Der Kaugummi sei nur ein „Add-on“.

Wo kann man „Covidgum“, den Kaugummi gegen Corona kaufen?

Aktuell wird „Covidgum“ in Deutschland als zertifiziertes Medizinprodukt verkauft – und zwar über den Onlineshop von Clevergum. Laut Hersteller soll der Vertrieb ins Ausland ausgeweitet werden und der Kaugummi auch schon bald in der Apotheke erhältlich sein.