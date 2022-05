Bruce Springsteen geht wieder auf Tour und kommt dafür 2023 auch für drei Konzerte nach Deutschland. „Nach sechs Jahren freue ich mich darauf, unsere großartigen und treuen Fans im nächsten Jahr wiederzusehen“, schrieb der „Boss“ auf seiner Internetseite.

spielt Bruce Spring-steen in Deutschland? Ab wann gibt es Tickets für die Konzerte? Und was kosten die Karten?

Mehrere Wochen will Bruce Springsteen im Frühjahr und Sommer 2023 durch Europa touren. Mit dabei hat der 72-Jährige seine E Street Band. Los gehen soll es am 28. April 2023 in Barcelona in Spanien. Und das sind alle (bisher bekannten) Termine der Bruce Springsteen Tour 2023:

28.04.2023 - Barcelona, Olympiastadion

05.05.2023 - Dublin, RDS Arena

07.05.2023 - Dublin, RDS Arena

13.05.2023 - Paris, La Défense Arena

18.05.2023 - Ferrara, Parco Urbano G. Bassani

21.05.2023 - Rom, Circo Massimo

25.5.2023 - Amsterdam - Johann Cruijff Arena

11.06.2023 - Landgraaf - Megaland

13.06.2023 - Zürich, Stadion Letzigrund

21.06.2023 - Düsseldorf, Merkur Spiel Arena

24.06.2023 - Göteborg, Ullevi

26.06.2023 - Göteborg, Ullevi

30.06.2023 - Oslo, Voldsløkka

11.07.2023 - Kopenhagen, Parken

13.07.2023 - Kopenhagen, Parken

15.07.2023 - Hamburg, Volksparkstadion

18.07.2023 - Wien, Ernst Happel Stadion

23.07.2023 - München, Olympiastadion

25.07.2023 - Monza - Autodromo di Monza

Ab wann gibt es Tickets für die Konzerte? Und was kosten die Karten?

Der reguläre Kartenvorverkauf für die Konzerte von Bruce Springsteen in Deutschland beginnt am 2.6.2022 um 10 Uhr bei Ticketmaster. Bereits einen Tag vorher gibt es einen Sonderverkauf unter dem Titel „Paypal - Prio Tickets". Kunden des Bezahldienstleisters können hier bereits vorab ihre Eintrittskarten kaufen.

Über die Preise für die Tickets ist bislang nichts bekannt. Diese werden meist erst zum Start des Vorverkaufs bekannt gegeben.

