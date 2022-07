Bereits seit 2019 geht Elton John auf große Abschiedstournee, wo er seinen Fans ein letztes Mal die größten Hits seiner Karriere präsentiert. Die Konzertreise über den gesamten Globus trägt den Titel „Farewell Yellow Brick Road“. Eigentlich hätte Elton John im Rahmen dieser Tour schon 2020 in Deutschland spielen sollen, doch dann musste aufgrund der Corona-Pandemie eine Veranstaltungs-Pause eingelegt werden. Die Konzerte wurden in Folge für das Jahr 2021 geplant, doch auch aus diesem Vorhaben wurde nichts, da sich der Sänger nach einem Sturz einer Hüft-Op unterziehen musste und die Shows, die hierzulande geplant waren, auf das Jahr 2023 verschob. Wann werden die Konzerte im nächsten Jahr stattfinden? In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen zu den Konzerten von Elton John 2023 in Deutschland.

Termine : Wann sind die Konzerte von Elton John 2023 in Deutschland?

: sind die Konzerte von Elton John 2023 in Deutschland? Tickets : Gibt es noch Karten für die Konzerte von Elton John 2023 in Deutschland?

: Gibt es noch Karten für die Konzerte von Elton John 2023 in Deutschland? Preis: Wie viel kostet ein Konzertticket für Elton John?

Datum: Wann sind die Konzerte von Elton John 2023 in Deutschland?

Trotz der mehrfachen Verlegung der Konzerttermine werden die Fans von Elton John nicht enttäuscht: Der Sänger tritt in München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln auf. Während für München und Mannheim jeweils nur ein Konzerttermin geplant ist, werden in Hamburg, Berlin und Köln jeweils drei Konzerte stattfinden. Das sind die konkreten Termine und Veranstaltungsorte:

München, 27. April 2023 : Olympiahalle

: Olympiahalle Hamburg, 2., 4. und 5. Mai 2023 : Barclaycard-Arena

: Barclaycard-Arena Berlin, 8., 10. und 11. Mai 2023 : Mercedes-Benz-Arena

: Mercedes-Benz-Arena Mannheim, 13. Mai 2023 : SAP-Arena

: SAP-Arena Köln, 16., 18. und 19. Mai 2023: Lanxess-Arena

Vorverkauf: Gibt es noch Tickets für die Konzerte von Elton John 2023 in Deutschland?

Vorverkauf für die Konzerte im Rahmen der „Farewell Yellow Brick Road“-Tour von Elton John läuft noch. Tickets gibt es beispielsweise bei Derfür die Konzerte im Rahmen der „Farewell Yellow Brick Road“-Tour von Elton John läuft noch.gibt es beispielsweise bei eventim.de . Das Konzert in München ist bei dem offiziellen Ticketanbieter bereits ausverkauft. Über die Online-Ticketbörse viagogo.de gibt es allerdings aktuell auch für München noch Karten.

Preis: Wie viel kostet ein Konzertticket für Elton John in Deutschland?

Die Ticketptreise für die Konzerte von Elton John in Deutschland 2023 variieren je nach Stadt. Für das Konzert in Mannheim kostet das günstigste Ticket auf eventim.de aktuell 107,50 Euro. Für Berlin und Hamburg gibt es derzeit noch Karten ab 119,00 Euro. Die Tickets für das Konzert in Köln bekommt man aktuell erst ab 381,00 Euro.

