Die Hollywood Vampires kommen 2023 zum ersten mal seit drei Jahren wieder nach Deutschland. Die Rock-Supergroup um Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry, benannt nach einem legendären Promi-Club aus den 70er-Jahren, spielt im Sommer 2023 fünf Konzerte in Oberhausen, München, Hamburg, Berlin und Mainz. Neben der Neuinterpretation beliebter Klassiker wird die Band auch eigene Songs aus ihrem Album „Rise“ performen. Termine, Tickets, Vorverkauf – In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen zu der Tour der Hollywood Vampires in Deutschland.

Datum: Wann sind die Konzerte der Hollywood Vampires 2023 in Deutschland?

Termine: Wann und wo sind die Konzerte der Hollywood Vampires 2023 in Deutschland?

Die Hollywood Vampires werden im Jahr 2023 fünf Konzerte in Deutschland spielen. Die Shows werden in Oberhausen, München, Hamburg, Berlin und Mainz stattfinden. Das sind die Termine und konkreten Veranstaltungsorte im Überblick:

20.06.2023: Oberhausen , Rudolf-Weber-ARENA

, Rudolf-Weber-ARENA 24.06.2023: München , Olympiahalle

, Olympiahalle 27.06.2023: Hamburg , Stadtpark Open Air

, Stadtpark Open Air 28.06.2023: Berlin , Zitadelle Spandau

, Zitadelle Spandau 30.06.2023: Mainz, Zitadelle Mainz

Vorverkauf: Gibt es schon Tickets für die Konzerte der Hollywood Vampires 2023 in Deutschland?

Der Vorverkauf für die Konzerte der Hollywood Vampires 2023 in Deutschland hat bereits begonnen. Aktuell gibt es für alle Termine noch Tickets.

Preis: Wie viel kostet ein Konzertticket für die Hollywood Vampires in Deutschland 2023?

Die Kosten für eine Karte zum Konzert der Hollywood Vampires 2023 in Deutschland variieren je nach Stadt. Auf eventim.de werden aktuell folgende Preise angegeben:

20.06.2023, Oberhausen: ab 72,25 Euro

24.06.2023, München: ab 59,80 Euro

27.06.2023, Hamburg: ab 87,90 Euro

28.06.2023, Berlin: ab 88,50 Euro

30.06.2023, Mainz: ab 94,25 Euro

