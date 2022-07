Jan Böhmermann kennen viele aus dem Fernsehen. In der Show „ZDF Magazin Royale“ zeigt der Moderator und Satiriker regelmäßig auch seine musikalischen Seiten, wenn er in Begleitung des Rundfunk-Tanzorchesters Lieder zum Besten gibt. Im Liveshow-Tournee von Jan Böhmermann und dem Runfunk-Tanzorchester an. Insgesamt 15 Shows sind im Rahmen der „Ehrenfeld Intergalactic Tour“ geplant. Wann und wo finden die Konzerte genau statt? In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen. kennen viele aus dem Fernsehen. In der Showzeigt der Moderator und Satiriker regelmäßig auch seine musikalischen Seiten, wenn er in Begleitung desLieder zum Besten gibt. Im Konzertjahr 2023 steht nun die zweitevon Jan Böhmermann und dem Runfunk-Tanzorchester an. Insgesamt 15 Shows sind im Rahmen dergeplant. Wann und wo finden die Konzerte genau statt? In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen.

Datum : Wann finden die Shows von Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester 2023 statt?

: Wann finden die Shows von Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester 2023 statt? Vorverkauf : Gibt es schon Tickets für die „Ehrenfeld Intergalactic Tour“ 2023?

: Gibt es schon Tickets für die „Ehrenfeld Intergalactic Tour“ 2023? Preis: Was kosten die Karten für die Konzerte von Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester?

Termine: Wann und wo sind die Konzerte von Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester?

Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester spielen nächstes Jahr insgesamt 15 Konzerte in Deutschland. Auch in Österreich und in der Schweiz ist jeweils eine Show geplant. Das sind die genauen Termine und Veranstaltungsorte im Überblick:

Österreich

04.01.2023: Wien, Gasometer

Schweiz

05.01.2023: Zürich, Volkshaus

Deutschland

06.01.2023: Trier, Arena

07.01.2023: Freiburg, Sick-Arena

09.01.2023: Berlin, Max-Schmeling-Halle

10.01.2023: München, Zenith

11.01.2023: Nürnberg, Kia Metropol Arena

13.01.2023: Hannover, Swiss Life Hall

14.01.2023: Hamburg, Sporthalle

15.01.2023: Bremen, Pier 2

16.01.2023: Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

18.01.2023: Bochum, RuhrCongress

19.01.2023: Köln, Palladium

20.01.2023: Frankfurt a. M., Jahrhunderthalle

Vorverkauf: Gibt es noch Tickets für die Konzerte von Jan Böhmermann und dem Rundfund-Tanzorchester?

Vorverkauf für die „Ehrenfeld Intergalactic Tour" 2023 hat bereits begonnen. Aktuell sind noch Tickets verfügbar. Allein das Konzert in Köln am 19.01. ist bei eventim.de bereits ausverkauft. Der

Preis: Wie viel kosten die Ticket für die „Ehrenfeld Intergalactic Tour“?

Der Ticketpreis für die Konzerte von Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester liegt für die Konzerte in Deutschland und Österreich bei rund 53 Euro. Karten für das Konzert in der Schweiz kostet nach aktuellem Stand 71,25 Euro.

