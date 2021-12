auffrischen lassen. Eine Covid-19 zu erkranken oder zu sterben, deutlich. Für einen ausreichenden Coronavirus sind nach Angaben der Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer drei Dosen ihres Produktes nötig. Beim ersten und zweiten Piks treten bei einigen Menschen Impfreaktionen auf. Viele fragen sich daher: Kommt es auch bei der 3. Impfung zu Nebenwirkungen? Knapp 16 Millionen Menschen in Deutschland haben bislang ihre Grundimmunisierung gegen das Coronaviruslassen. Eine Booster-Impfung senkt das Risiko, anzu erkranken oder zu sterben, deutlich. Für einen ausreichenden Schutz vor der Omikron-Variante dessind nach Angaben der Impfstoffherstellerund Pfizer drei Dosen ihres Produktes nötig. Beim ersten und zweiten Piks treten bei einigen Menschenauf. Viele fragen sich daher: Kommt es auch bei der

Treten bei der Booster-Impfung andere Nebenwirkungen auf als bei der ersten und zweiten?

Moderna und Biontech haben bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eine Zulassung für den Einsatz als Booster-Impfstoff. Bei Moderna wird die halbe Dosis der Grundimmunisierung gespritzt, bei Biontech eine ganze Dosis. Die möglichen Nebenwirkungen einer Auffrischungsimpfung gleichen den Studien zufolge denen, die auch nach den ersten beiden Spritzen auftreten können. Die mRNA-Impfstoffe vonundhaben bei der europäischen Arzneimittelbehördeeine Zulassung für den Einsatz als. Bei Moderna wird die halbe Dosis der Grundimmunisierung gespritzt, bei Biontech eine ganze. Die möglichen Nebenwirkungen einer Auffrischungsimpfung gleichen den Studien zufolge denen, die auch nach den ersten beiden Spritzen auftreten können.

Nebenwirkungen nach der Impfung mit Biontech

Im Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung gegen Corona (Grundimmunisierung und Auffrischimpfung) mit mRNA-Impfstoffen informiert das Robert-Koch-Institut über Impfreaktionen durch den Impfstoff von Biontech. Folgende Nebenwirkungen treten bei Personen ab 16 Jahren am häufigsten auf:

Schmerzen an der Einstichstelle

Ermüdung

Kopfschmerzen

Muskelschmerzen

Schüttelfrost

Gelenkschmerzen

Fieber

Schwellung der Einstichstelle

Studie zu Nebenwirkungen nach Booster-Impfung: Unterschied bei Lymphknoten-Schwellung

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat Zahlen zu Nebenwirkungen der Booster-Impfung veröffentlicht. Dabei seien Schmerzen an der Einstichstelle die häufigste berichtete Reaktion nach Verabreichung der Auffrischimpfung. Zu den „systemischen Impfreaktionen“ nach der Auffrischimpfung zählten Abgeschlagenheit (63,7%), Kopfschmerz (48,4%), Muskelschmerz (39,1%), Schüttelfrost (29,1 %), Gelenkschmerzen (25,3 %), Fieber (8,73%), Durchfall (8,7%) und Erbrechen (1,7%). Die Reaktionen seien größtenteils mild bis moderat ausgeprägt gewesen. 83 Prozent gaben zudem lokale Schmerzen an der Injektionsstelle an. Veröffentlicht wurden diese Zahlen im „Epidemiologischen Bulletin“, worin das Robert Koch-Institut offizielle Mitteilungen und wissenschaftliche Arbeiten zu meldepflichtigen Krankheiten herausgibt.

Lymphadenopathien (Schwellung von Lymphknoten) seien nach der Auffrischimpfung häufiger (5,2 %) beobachtet als nach den Impfungen der Grundimmunisierung (0,4 %). Sie waren jedoch meist mild bis moderat ausgeprägt und hielten nur zwischen zwei bis acht Tagen an. Weniger häufig als bei der ersten oder zweiten Impfung klagten die Teilnehmer den Zahlen zufolge über Durchfall. Beim Booster gab es auch weniger Fieber-Meldungen als bei der 2. Impfung.

Nebenwirkungen nach der Impfung mit Moderna

Im Aufklärungsblatt zur Schutzimpfung gegen Corona (Grundimmunisierung und Auffrischimpfung) mit mRNA-Impfstoffen informiert das RKI zudem über die Reaktionen nach einer Impfung mit Moderna. Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren:

Schmerzen an der Einstichstelle

Müdigkeit

Kopf- und Muskelschmerzen

Gelenkschmerzen und Schüttelfrost

Übelkeit oder Erbrechen

Schwellung oder Schmerzempfindlichkeit der Lymphknoten in der Achselhöhle

Fieber

Schwellung und Rötung an der Einstichstelle

„SafeVac“-App erfasst nun auch Booster-Impfung

In der „SafeVac“-App lassen sich ab sofort auch eventuelle Nebenwirkungen einer Corona-„Booster“-Impfung erfassen. Die Anwendung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) fragt ihre Nutzerinnen und Nutzer nach jeder Covid-19-Schutzimpfung in bestimmten Zeitabständen ausführlich nach gesundheitlichen Beschwerden.

Das galt allerdings bisher nur für die erste und zweite Dosis der Covid-19-Schutzimpfung. Mit der nun zur Verfügung stehenden neuesten Version der App (Version 2.3.1 für iOS/Android) können Auffrischimpfungen („Booster“) ebenfalls erfasst werden. Ab sieben Tage nach der Booster-Dosis fragt die App einmalig nach dem Gesundheitszustand. Optional können Nutzer weitere Meldungen sechs und zwölf Monate nach der Impfung machen.

Das per App ermittelte Feedback, wie man die Impfung vertragen hat, landet beim PEI. Das Bundesinstitut mit Sitz im hessischen Langen ist für die Überwachung und Sicherheit von Impfstoffen in Deutschland zuständig. Es ist auch der Anbieter der „SafeVac“-App.