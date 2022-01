Corona-Pandemie beherrscht mit stark steigenden Infektionszahlen wegen der um sich greifenden Omikron-Variante weiter die Diskussionen. Wie es für die Menschen im Freistaat weiter gehen soll, will das Kabinett am Dienstag, 11.01.2022, festzurren. Nach der jüngsten Gastronomie in Deutschland Bayern einen Sonderweg gehen könnte. Das öffentliche Leben kommt nach dem Jahreswechsel in Bayern wieder in die Bahn. Diebeherrscht mit stark steigenden Infektionszahlen wegen der um sich greifenden Omikron-Variante weiter die Diskussionen. Wie es für die Menschen im Freistaat weiter gehen soll, will dasam Dienstag, 11.01.2022, festzurren. Nach der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz steht nun fest, dass in derin Deutschland flächendeckend 2G+ kommt. Dabei hatte sich jedoch schon angedeutet, dasseinen Sonderweg gehen könnte.

Gilt in Bayern weiterhin die 2G-Regel im Restaurant , in der Bar und Gaststätte ?

, in der und ? Oder erhält man nur noch mit 2G-plus Zutritt zur Gastronomie?

zur Gastronomie? Ist bekannt, ab wann diese Regel kommt?

diese Regel kommt? Und gibt es eine Ausnahme für alle, die eine Booster-Impfung erhalten haben?

Beratung in Bayern zur Verordnung: Ab wann kommt 2G oder 2G+ in der Gastronomie?

Nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern will das bayerische Kabinett am Dienstag, 11.01.2022, um 10 Uhr, über deren Umsetzung im Freistaat entscheiden. Denn in der Gastronomie soll künftig 2G-Plus gelten. Bayern allerdings – so deutete es Ministerpräsident Markus Söder an – könnte hier weiter bei der bisherigen Maßnahme, der 2G-Regel, bleiben.

Geimpft, genesen, geboostert: Wer braucht in Restaurant einen Test?

Im Mittelpunkt steht also die Frage, wer in nächster Zeit noch Zugang zu Restaurants und Gaststätten bekommt - zweifach Geimpfte und Genesene (2G) oder nur noch zweifach Geimpfte und Genesene, die bereits eine Auffrischungsimpfung haben oder ersatzweise ein negatives Testergebnis vorweisen können (2G Plus).

Eine entsprechende Empfehlung für die Booster-Impfung als Voraussetzung für den Gaststättenbesuch hatte in der vergangenen Woche die Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern ausgesprochen. In Bayern sieht es jedoch nicht danach aus, als würde diese Empfehlung schnell umgesetzt. Der Freistaat sei bei 2G+ in der Gastronomie „sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch“, deutete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Vorfeld an.

2G+ Regel in der Gastronomie: Kommt eine Ausnahme für Bayern?

Bayern und Sachsen-Anhalt waren bei der 2G+ Regel am vergangenen Freitag aus der gemeinsamen Bund-Länder-Linie ausgeschert und hatten jeweils eine Protokollerklärung abgegeben. Söder verwies etwa darauf, dass Bayern in weiten Bereichen bereits schärfere Regelungen habe. So sind etwa Kneipen und Discos anders als in anderen Ländern ganz geschlossen.

Grüne und SPD fordern allerdings die Umsetzung von 2G-plus auch in der Gastronomie. Es sei unverständlich, warum im Wirtshaus ohne Maske und mit Vollbesetzung andere Regeln gelten sollten als etwa in Theatern, sagte Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze.

Kritik an möglicher Verschärfung der Corona-Regeln für die Gastronomie in Bayern

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hatte bereits im Vorfeld Pläne für eine Verschärfung der Zugangsvoraussetzungen kritisiert. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte erklärt, für 2G-plus in der Gastronomie gebe es keine medizinisch plausiblen Gründe. Am Montag meldete sich auch der Verein zum Erhalt der Bayerischen Wirtshauskultur zu Wort: „Es ist absolut unbegreiflich, wieso die Gastronomie von der Politik wieder einmal als Sündenbock und Druckmittel gegen die Bevölkerung missbraucht wird“, sagte Vereins-Geschäftsführerin Ursula Zimmermann. Eine ganze Branche werde sehenden Auges gegen die Wand gefahren - nur um die Bereitschaft zur Booster-Impfung zu erhöhen.