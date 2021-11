In Baden-Württemberg nähert sich die Inzidenz dem Wert von 400

Alarmstufe in BW: 2G-Regel schränkt Ungeimpfte stark ein

Ungeimpfte Menschen in Baden-Württemberg müssen sich von diesem Mittwoch an auf empfindliche Beeinträchtigungen einstellen. Mit dem Inkrafttreten der Corona-Alarmstufe sind sie von der Teilnahme am öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Nur Geimpfte und Genesene haben jetzt noch Zugang zu Kinos, Museen, Schwimmbädern sowie den meisten anderen öffentlichen Veranstaltungen. Auch wer in Restaurants oder Cafés nur einen negativen Test vorweisen kann, muss draußen bleiben.

Ausnahmen von der 2G-Regel in Baden-Württemberg

2G“ betroffen. Ausnahmen von den strengeren Regeln gibt es etwa für körpernahe Dienstleistungen wie Einzelhandel gilt die 2G-Regel nicht. Doch nicht alle Bereiche des öffentlichen Lebens sind von der Maßnahme „“ betroffen. Ausnahmen von den strengeren Regeln gibt es etwa für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure , für öffentliche Verkehrsmittel und Religionsveranstaltungen wie Gottesdienste. Auch imgilt dienicht.

3G oder 3G plus Regel: Diese Maßnahme gilt im Einzelhandel in BW

In der nun ausgerufenen Alarmstufe in Baden-Württemberg gilt im Einzelhandel die 3G-Regel. Wer weder geimpft noch genesen ist, benötigt einen negativen Corona-Test. Allerdings genügt ein Schnelltest für Ungeimpfte. Es gilt also keine PCR-Test-Pflicht fürs Einkaufen in Baden-Württemberg.

Wo im Einzelhandel in Baden-Württemberg gilt keine 3G-Regel?

Ausgenommen von der 3G-Regel sind Geschäfte der Grundversorgung wie Supermärkte sowie Märkte im Freien und Abhol- und Lieferangebote. Zu den Geschäften der Grundversorgung zählen laut Sozialministerium Baden-Württemberg folgende: