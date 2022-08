Baden-Württemberg von der Temperaturen mancherorts auf knapp unter 40 Grad an. Doch wie wird das Wetter in Ulm am Dienstag, den 02.08., Mittwoch, den 03.08. und Donnerstag, den 04.08.2022? So heiß wird es laut Wettervorhersage jetzt: Und schon wirdvon der nächsten Hitzewelle überrollt – wenn auch nur kurz, steigen diemancherorts auf knapp unter 40 Grad an. Doch wie wird dasinam Dienstag, den 02.08., Mittwoch, den 03.08. und Donnerstag, den 04.08.2022? So heiß wird es laut Wettervorhersage jetzt:

Wetter in Ulm: Wie heiß wird es am Dienstag, den 02.08.2022?

Auch in Ulm steigen die Temperaturen erneut kräftig an. Doch wie heiß wird es am Dienstag, den 2. August 2022? Morgens ist es laut diverser Wetterportale teils wolkig und teils heiter, mit Temperaturen um die 15 Grad. Später ist es meist bewölkt, mit etwas Sonne bei Höchstwerten von 29 Grad. Der Abend in Ulm bleibt wolkenlosen bei Werten von 22 bis zu 28 Grad. In der Nacht ist es weiter klar und die Temperatur sinkt auf etwa 17 Grad. Ein schwacher Wind sorgt nur bedingt für Abkühlung – Böen können Geschwindigkeiten zwischen sieben und 14 Kilometern pro Stunde erreichen. Am 02.08. werden in Ulm bis zu 8 Sonnenstunden erwartet.

Wetter in Ulm: So heiß wird es am Mittwoch, den 03.08.2022

Es geht noch heißer – auch in Ulm: Am Morgen des 3. August gibt es Sonne pur. Bei Temperaturen von bereits 16 Grad. Von mittags bis zum Abend hin verdecken dann einzelne Wolken die Sonne bei Werten von 26 bis zu 33 Grad. Nachts bilden sich vereinzelt Wolken bei Tiefstwerten von 18 Grad. Tropische Nächte bleiben bisher also aus, denn die Temperatur fällt unter die dafür nötige 20-Grad-Marke. Erneut gibt es nur schwachen Wind mit Geschwindigkeiten zwischen fünf und 15 Kilometern pro Stunde. Insgesamt werden für Ulm bis zu 12 Sonnenstunden erwartet.

Wetter in Ulm: Wie heiß wird es am Donnerstag, den 04.08.2022?

Bleibt es am Donnerstag, dem 4. August weiterhin so heiß in Ulm? Laut Wettervorhersage soll es bis zum Nachmittag wolkenlos bleiben bei Werten von 17 bis zu 36 Grad – gefühlt werden es 39 Grad sein. Der Abend und die Nacht in Ulm sollen vereinzelt wolkig werden, bei Werten um die 17 Grad. Eine schwache Brise und Windböen zwischen sechs und 18 Kilometern pro Stunde könnten für leichte Abkühlung sorgen. Am Donnerstag werden in Ulm bis zu 13 Sonnenstunden erwartet.

