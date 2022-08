Temperaturen auch in Baden-Württemberg wieder leicht. Auch in Ulm wird es deutlich kühler. Zudem hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung herausgegeben – heftige Gewitter, Sturm und Co. drohen.

Zuletzt war es in Ulm richtig heiß mit bis zu 36 Grad Celsius - gefühlt 39 Grad. Wie wird das Wetter in Ulm und Neu-Ulm heute und am Wochenende? Nach der Hitzewelle mit neuen Rekordwerten sinken dieauch inwieder leicht. Auch in Ulm wird es deutlich kühler. Zudem hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eineherausgegeben – heftige, Sturm und Co. drohen.Zuletzt war es inrichtig heiß mit bis zu 36 Grad Celsius - gefühlt 39 Grad. Wie wird dasin Ulm und Neu-Ulm heute und am Wochenende?

Wie warm wird es heute am Freitag, den 05.08.2022?

Wie wird das Wetter in Ulm am Wochenende ?

? Wie weit fallen die Temperaturen am Wochenende?

Drohen Gewitter und Unwetter in Ulm?

und Unwetter in Ulm? Regen oder Sonne pur über dem Ulmer Münster?

Unwetterwarnung für Ulm und Neu-Ulm: Gewitter, Sturm und Hagel am Freitag, 4.8.

Wie wird das Wetter heute in Ulm? Am Freitag, den 5. August, bleibt es heiß mit Temperaturen bis 32 Grad Celsius. Doch aufgepasst! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat einen Unwetterwarnung für Ulm und Neu-Ulm herausgegeben:

Im Süden gibt es am Freitag, den 05.08. am Nachmittag auflebende Schauer und teils starke Gewitter, örtlich kann es zu Unwetter kommen und Starkregen kommen. Sogar größerer Hagel sowie teils schwere Sturmböen mit bis 100 Kilometern pro Stunde werden erwartet. In der Nacht zum Samstag halten die starken Gewitter weiter an, ziehen sich aber in den Südosten zurück.

Wie wird das Wetter am Wochenende in Ulm und Neu-Ulm?

Nach der extremen Hitze kühlt es zum Teil um zehn Grad ab. Am Freitag wird aus dem Nordwesten eine Kaltfront durch Baden-Württemberg ziehen, die böigen Wind mitbringt. Regional wird mit starken Gewittern - dabei erwarten die Meteorologen Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter, Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern.

Wetter in Ulm am Samstag, 06.08. - bis zu 27 Grad und bewölkt

Am Samstag, den 06.08.2022 soll es dann deutlich abkühlen, mit Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad. Bis zum Nachmittag bleibt es bedeckt in Ulm bei Temperaturen von 16 bis 22 Grad. Am Abend werden in Ulm noch 18 bis 22 Grad und ein teils bedeckter Himmel erwartet. Auch nachts bleibt es überwiegend wolkigem mit Werte um die 13 Grad. Ein frischer Wind sorgt mit Böen zwischen 22 und 34 Kilometern pro Stunde spürbar für Abkühlung.

Wetter in Ulm am Sonntag, 07.08. - bis zu 24 Grad und leicht bewölkt

Wie wird das Wetter am Sonntag, den 7. August in Ulm und Neu-Ulm? Den ganzen Tag über ist am Himmel vereinzelt Wolken zurechnen und die Sonne hilft den bei Temperaturen auf 14 bis 24 Grad. Die Nacht bleibt klar bei Tiefstwerten von 13 Grad. Der Wind erreicht Geschwindigkeiten zwischen 11 und 38 Kilometern pro Stunde.

Tipps für heißes Wetter - Was bei Hitze wichtig ist