Noch vor etwa zehn Jahren

wurde einer Redakteurin dieser Zeitung in einem Ehinger Gasthaus trotz Nachfrage nach vegetarischen Gerichten vorab eine Fleischbulette als „Gruß aus der Küche“ vorgesetzt. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Auf vielen Speisekarten der Region gibt es mittlerweile sogar mehrere extra gekennzeichnete, vegane Optionen. Auch Jörg Mayer vom veganen Ulmer Foodblog „Eat this“ hat die Erfahrung gemacht: „Man bekommt inzwischen in den meisten Lokalen auf Anfrage richtig gute vegane Gerichte, die der Koch freestylt und auf die mancher Fleischesser dann neidisch ist.“ So hat er das etwa in einem Lokal in Blaustein, in Holzheim in der „Tiroler Speckstube“ sowie bei der Berg Brauerei in Ehingen erlebt. Seine Top-Lokale der Region mit einer großen Auswahl an veganen Speisen: