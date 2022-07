Der Ulmer DJ KidSoFly hat „wahrscheinlich schon in jedem Club in Deutschland“ aufgelegt, sagt er. Mit dem bekannten Rapper Bausa tourt er durch die Bundesrepublik und auch im Ausland war er schon unterwegs und performte in Österreich, der Schweiz und in Spanien. Doch am Schwörmontag 2022 ist er nur für eine Stadt da: Ulm!

Schwörmontag 2022: Hier gibt es Hip Hop unter freiem Himmel

Nergim Mala – so heißt KidSoFly mit richtigem Namen – ist einer von vier DJs, die am Schwörmontag in der Mudita-Bar auflegen. Obwohl er bereits in den größten Clubs des Landes aufgelegt hat, sei es ein schönes Gefühl am Stadtfeiertag seiner Heimatstadt auftreten zu dürfen. „Als ich in Frankfurt gelebt habe, habe ich auf der Bahnhofsviertelnacht aufgelegt. Es war riesig! 10.000 Leute vor der Bühne! Aber Schwörmontag macht viel mehr Spaß“, findet Mala. Der Grund: Die Menschen in Ulm seien noch nicht „übersättigt“ an Events. Außerdem gefalle ihm die Altstadt-Atmosphäre seiner Heimatstadt. Neben der modernen Party am Schwörmontag sorge das für einen schönen „Stilbruch“.

Nach zweieinhalb Jahren in Berlin und sechs Jahren in Frankfurt ist Mala vor sechs Monaten wieder nach Ulm gezogen, um wieder näher bei seiner Familie zu leben. Im Video berichtet Mala von seinem schönsten Schwörmontags-Erlebnis

Die Feier in der Mudita-Bar beginnt am Schwörmontag um 16.00 Uhr. Neben DJ KidSoFly tritt der Frankfurter DJ Ming Ding, der Stuttgarter DJ Message und der Ulmer Student Amar auf – „unter den jungen DJ’s ist er einer der besten, finde ich“, sagt Mala.

Die Gäste erwarte alternativer Hip-Hop-Sound. Lieder von Kanye West und Songs aus dem neuen Album des Rappers Drake würden auf jeden Fall gespielt, verrät Mala. Und auch Barbetreiber Nihat Cifti freut sich auf die Sause in seinem Laden: „Ich hoffe, dass alles so entspannt ist, wie vor Corona.“ Er wünsche sich trotzdem, dass die Partygäste sich „ein bisschen benehmen“. Und falls nicht, warten die Wasserpistolen, scherzt der Barbetreiber.

Ihr findet uns auch auf Instagram!

Schwörmontag 2022: Infos zu Nabada, Lichterserenade, Schwörrede