9-Euro-Ticket für ganz Deutschland

In Biberach zahlen manche Kunden gar nichts für ihr Ticket

zahlen manche Kunden gar nichts für ihr Ticket Wie bekommt man das 0-Euro-Ticket in BC?

Am 1.06.2022 soll es das 9-Euro-Ticket in Deutschland geben. Damit will die Bundesregierung die hohen Energiekosten der Bürger ausgleichen. Für drei Monate – Juni, Juli und August – soll Bus- und Bahnfahren im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr nur 9 Euro pro Monat kosten. Vorher müssen aber noch Bundesrat und Bundestag am 19. und 20.05.2022 zustimmen.

Die Stadt Biberach überbietet das Angebot der Regierung: Bestimmte Kunden bekommen das komplette Ticket während dieser drei Monate von der Stadt bezahlt und sogar ein kostenloses September-Ticket obendrauf. Was es mit dem 0-Euro-Ticket in BC auf sich hat:

9-Euro-Ticket für alle Stammkunden in Biberach

Die Stadtwerke Biberach begrüßen das 9-Euro-Tickets und sehen es laut Donau3FM als „das ideale Schnupperangebot für alle, die noch nie Bus und Bahn gefahren sind“. Bestehende Stammkunden bekommen einen Treue-Bonus und bezahlen in den drei Monaten auch nur 9 Euro. Aber wer genau ist Stammkunde und profitiert vom 9-Euro-Bonus in Biberach? Alle, die eines der folgenden Tickets haben:

Jahreskarte

Job-Ticket

Ticket 65plus

Schülermonatskarte

Diese Tickets gelten automatisch auch im Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland. Neukunden im DING-Verbundgebiet bekommen sogar noch den September zum Preis von 9 Euro. Das September-Ticket gilt dann allerdings nicht mehr bundesweit, sondern nur auf der eingetragenen Strecke. Wer jetzt eine Jahreskarte kauft, bezahlt also bis einschließlich September nur 9 Euro je Monat.

Kostenloser ÖPNV in Biberach - Jahreskartenbesitzer bezahlen 0 Euro bis September

In Biberach gibt es nochmal einen weiteren Bonus. Dieser gilt für alle Jahreskartenbesitzer. Laut Donau3FM bezahlen die Stadt und Stadtwerke Biberach allen, die bereits eine Bürgerticket Jahreskarte haben, bis einschließlich August sogar die neun Euro. Das sei ein extra Treue-Bonus für alle Stammkunden in Biberach. Und wer jetzt eine Bürgerticket Jahreskarte bestellt, bezahlt ebenfalls bis einschließlich September 0 Euro.

Kostenloses Bürgerticket Jahreskarte in Biberach bestellen