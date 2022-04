Bis der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar anrollt, dauert es noch eine Weile. Die Endrunde in Katar startet erst Ende des Jahres im November. Doch welche Teams in der Gruppenphase aufeinandertreffen, wird schon am heutigen Freitag, den 1. April 2022 bei der WM-Auslosung in Doha bestimmt.

Termin und Uhrzeit: Wann findet die Auslosung zur Fußball-WM 2022 statt?

Wann findet die Auslosung zur Fußball-WM 2022 statt? TV-Übertragung: Wird die Ziehung live im Free-TV gezeigt?

Wird die Ziehung live im Free-TV gezeigt? Livestream: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Gibt es einen kostenlosen Stream? Lostöpfe: Welche WM-Teilnehmer befinden sich in welchen Töpfen?

Alle Infos zur WM-Auslosung 2022 in Doha.

WM-Auslosung 2022 – Datum, Uhrzeit, Termin: Wann findet die Ziehung statt?

Die Auslosung der WM-Gruppenphase 2022 findet am Freitag, den 1. April, statt. Um 18 Uhr startet die Zeremonie. Ort der Auslosung ist das Doha Exhibition and Convention Center in Katars Hauptstadt Doha. Die Weltmeisterschaft beginnt jedoch erst im November. Der Termin für das Eröffnungsspiel ist Montag, der 21. November 2022 – das WM-Finale steigt dann am 18. Dezember.

Auslosung der WM-Gruppen 2022: Übertragung der Ziehung heute live im TV

Wenn am Freitag um 18 Uhr die Gruppen für die Fußball-WM 2022 gezogen werden, können Fußball-Fans live vor dem Fernseher zusehen. Die Ziehung wird ab 17:55 Uhr vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD im Free-TV übertragen. Auch der Pay-TV-Anbieter MagentaTV bietet eine Übertragung an.

Livestream zur WM-Auslosung – So seht ihr heute die Ziehung im Stream

Zusätzlich zur Übertragung im Fernsehen, zeigt die ARD die Auslosung live im Stream auf sportschau.de. Mit von der Partie ist auch die FIFA: Auf der eigenen Webseite überträgt der Fußball-Verband die Ziehung im Stream.

Alle Infos zur Übertragung der WM-Auslosung 2022 im Überblick:

Lostöpfe WM-Auslosung 2022: Welche Teilnehmer sind in welchen Töpfen?

eutsche Nationalmannschaft blickt gespannt auf die Ziehung. Da Deutschland nur in Lostopf 2 landet, droht dem Weltmeister von 2014 mit Frankreich, Brasilien oder England eine Top-Nation. Allerdings hat das deutsche Team mit dem 1:1 Unentschieden im Auch die dblickt gespannt auf die Ziehung. Da Deutschland nur in Lostopf 2 landet, droht dem Weltmeister von 2014 mit Frankreich, Brasilien oder England eine Top-Nation. Allerdings hat das deutsche Team mit dem 1:1 Unentschieden im Testspiel gegen die Niederlande auch bewiesen, dass sie mit großen Gegnern mithalten kann.

Ein Überblick über die Lostöpfe:

Lostopf 1

Katar (Gastgeber)

Brasilien

Belgien

Frankreich

Argentinien

England

Spanien

Portugal

Lostopf 2

Mexiko

Niederlande

Dänemark

Deutschland

Uruguay

Schweiz

USA

Kroatien

Lostopf 3

Senegal

Iran

Japan

Marokko

Serbien

Polen

Südkorea

Tunesien

Lostopf 4