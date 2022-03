Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht am heutigen Dienstag, den 29.03.2022, der erste wirkliche Härtetest im WM-Jahr an. In Amsterdam trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf den alten Rivalen Niederlande.

Mit 16 Siegen bei zwölf Niederlagen und 16 Unentschieden in 44 Spielen spricht die Bilanz knapp für die DFB-Elf.

Wo wird heute das Spiel zwischen Deutschland und Niederlande live im Free-TV übertragen?

und im übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zum DFB-Spiel findet ihr hier.

Niederlande gegen Deutschland: Uhrzeit, Übertragung, Anstoß und Spielort

Das Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande wird am Dienstag, 28.03.2022, ausgetragen. Angepfiffen wird die Partie um 20:45 Uhr. Austragungsort ist die Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Nationalteams: Deutschland, Niederlande

Deutschland, Niederlande Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum und Uhrzeit : Samstag, 28.03.2022 um 20:45 Uhr

: Samstag, 28.03.2022 um 20:45 Uhr Spielort: Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam

Niederlande – Deutschland heute live: Wo wird das Länderspiel im Free-TV übertragen?

Viele Fußballfans werden sich heute fragen, ob das Testspiel Deutschland gegen Niederlande live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Der öffentlich-rechtliche Sender ARD bietet eine im Free-TV an. Die ARD geht ab 20:15 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung. Alexander Bommes wird als Moderator durch den Fußball-Abend führen. Der ehemalige Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird als Experte fungieren. Den Live-Kommentar übernimmt Tom Bartels.

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Deutschland vs. Niederlande im Internet

Die ARD bietet parallel zur Ausstrahlung im Free-TV auch einen kostenlosen Live-Stream an. Um 20:15 Uhr startet die Übertragung auf sportschau.de.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Deutschland gegen Niederlande im TV und Stream am 29.03.2022 noch einmal im Überblick:

Niederlande gegen Deutschland: Wer ist der Schiedsrichter?

Das englische Schiedsrichter-Gespann wird angeführt von Craig Pawson. Der Unparteiische leitet zum ersten Mal eine Partie der deutschen Nationalmannschaft. Die Assistenten für das Testspiel sind Ian Hussein und Harry Lennard, vierter Offizieller ist Peter Bankes.