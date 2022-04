Die Auslosung für die WM 2022 in Katar findet am heutigen Freitag, den 01.04.2022, statt. Da diebei der Ziehung in Katar in Topf zwei gelandet ist, wird sie vermutlich schon in der Vorrunde auf ein Topteam treffen. Dies ergibt sich aus der am Donnerstag veröffentlichten neuen Weltrangliste des Weltverbandes FIFA, in der daslediglich auf Rang zwölf platziert ist. Einzig Gastgeber Katar war für Topf eins gesetzt, ansonsten wurden die Töpfe gemäß der Reihenfolge der Nationen in der Rangliste gefüllt.