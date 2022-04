Mit der Auslosung der Gruppen für die WM 2022 beginnt die Vorfreude: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar kann losgehen. Dabei sind noch nicht mal alle Teilnehmer bekannt, die letzten Qualifikationsspiele finden erst im Juni statt. Trotzdem wollen wir in diesem Artikel alle wichtigen Fragen rund um die WM 2022 beantworten:

WM 2022: Beginn, Termine und Ort der Weltmeisterschaft

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet 2022 zum ersten Mal in Katar statt. Hier sind alle Infos zu den Terminen der WM:

Eröffnungsspiel : 21. November 2022 in Al-Chaur

: 21. November 2022 in Al-Chaur Finale: 18. Dezember 2022 in Lusail

Die WM 2022 wird mit dem Eröffnungsspiel um 11 Uhr deutsche Zeit beginnen. Das Endspiel startet um 16 Uhr deutsche Zeit und läutet das Ende der Weltmeisterschaft ein. Am Tag des Finales ist auch der 4. Advent.

WM 2022 in Katar: Welche Mannschaften sind dabei?

Insgesamt wird es bei der WM 2022 in Katar 32 Mannschaften geben. Bei der Auslosung am 1. April 2022 wird bekannt, welche Teams in der Gruppenphase aufeinander treffen werden. Doch sind noch nicht alle Teilnehmer schon bekannt: Im Juni finden die letzten beiden Play-Off-Spiele statt, die die letzten beiden Tickets für die WM vergeben. Die übrigen 30 Teilnehmer stehen aber schon fest. Die gesamte Liste kann hier nachgelesen werden:

Weltmeisterschaft Katar: Das sind die Stadien und Orte bei der WM

Die WM 2022 in Katar wird in insgesamt acht Stadien ausgetragen. Diese sollen bis November 2022 alle fertig sein, sie wurden speziell für die WM gebaut oder vergößert. Das ist die Liste der Stadien und Orte:

Al-Bayt Stadion in Al-Khor

Al-Rayyan Stadion in Al-Rayyan

Al-Thumama in Doha

Al-Wakrah in Al-Wakrah

Khalifa International Stadion in Al-Rayyan

Lusail Iconic Stadion in Lusail

Ras Abu Aboud Stadion in Doha

Qatar Foundation Stadion in Al-Rayyan