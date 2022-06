In London startet am Montag mit Wimbledon das älteste Tennisturnier der Welt. Die 135. Wimbledon Championships sind das dritte von vier Grand-Slam-Turnieren der Saison und gehören somit zu den am höchsten dotierten Tennisturnieren. Über zwei Wochen lang kämpfen je 128 Spieler und Spielerinnen um prestigeträchtige Trophäen: Den Gentlemen's Cup und die Venus Rosewater Dish.

Als Titelverteidiger im Herren-Einzel geht Novak Djokovic in das Turnier. Ashleigh Barty hat im letzten Jahr den Einzel-Titel der Damen gewinnen können.

Alle Infos zu Wimbledon 2022 im Überblick.

Tennis in Wimbledon 2022: Start, Termine & Uhrzeit des Grand-Slam-Turniers

Nach der Qualifikation für das Turnier beginnt das Hauptfeld in Wimbledon am Montag, den 27. Juli. Das Damen-Finale sowie die Herren- und Damen-Doppel-Finals finden am Samstag, den 9. Juli, statt. Am Sonntag, den 10. Juli, endet das Turnier dann mit dem Finale der Herren sowie dem Finale der Mixed-Teams. An den Turniertagen beginnen die Matches um 12 Uhr mittags.

Gespielt werden die Rasen-Matches im All England Club an der Londoner Church Road im Stadtteil Wimbledon.

Grand-Slam-Turnier : Wimbledon

: Wimbledon Turnierart : Rasenturnier

: Rasenturnier Start : Montag,27. Juni 2022

: Montag,27. Juni 2022 Ende : Sonntag, 10. Juli 2022

: Sonntag, 10. Juli 2022 Spielbeginn (Uhrzeit) : jeweils ab 12.00 Uhr auf den Outside Courts, ab 14.00 Uhr auf Court Nr. 1 und ab 14.30 Uhr auf dem Centre Court

: jeweils ab 12.00 Uhr auf den Outside Courts, ab 14.00 Uhr auf Court Nr. 1 und ab 14.30 Uhr auf dem Centre Court Austragungsort: All England Club in Wimbledon (London)

Blick auf den Center Court – Wimbledon ist das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Es ist das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres und das einzige, das auf Rasen gespielt wird. Die Plätze in Wimbledon werden umgangssprachlich auch als „heiliger Rasen“ bezeichnet.

© Foto: AELTC/JOE TOTH/afp

Wimbledon Spielplan 2022: Die Matches der 1. Runde mit deutscher Beteiligung

Folgende Matches mit deutscher Beteiligung stehen am Montag, 27.6.2022, auf dem Spielplan:

1. Runde: Spielplan der Männer

Oscar Otte (Köln/Nr. 32) - Peter Gojowczyk (München)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Carlos Alcaraz (Spanien/Nr. 5)

Daniel Altmaier (Kempen) - Michael Ymer (Schweden)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Daniel Elahi Galan (Kolumbien)

Nicola Kuhn (Ludwigshafen) - Brandon Nakashima (USA)

Maximilian Marterer (Nürnberg) - Aljaz Bedene (Slowenien)

1. Runde: Spielplan der Frauen

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 15) - Kristina Mladenovic (Frankreich)

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Viktorija Golubic (Schweiz)

Jule Niemeier (Dortmund) - Wang Xiyu (China)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Astra Sharma (Australien)

Tamara Korpatsch (Hamburg) - Heather Watson (Großbritannien)

Nastasja Schunk (Ludwigshafen) - Mihaela Buzarnescu (Rumänien)

Wimbledon 2022 live: Wo wird das Turnier im TV und Stream übertragen?

Leider gibt es für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon keine Übertragung im Free-TV. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt allerdings ab dem 27. Juni täglich live auf bis zu fünf Kanälen. Insgesamt 350 Stunden Live-Tennis kündigt der Bezahlsender an. Als Experten sind die Ex-Profis Patrik Kühnen und Julia Görges im Einsatz. Co-Kommentator ist ab dem Viertelfinale der frühere Wimbledonsieger Michael Stich.

Alle Infos zur Übertragung von Wimbledon im Überblick:

Wimbledon 2022: So viel Preisgeld wie nie zuvor

Die Organisatoren des All England Club schütten in diesem Jahr so viel Preisgeld aus wie nie zuvor: 40,35 Millionen Pfund, jeweils zwei Millionen Pfund (rund 2,3 Millionen Euro) für die Einzelsieger bei Männern und Frauen. Erstmals seit 2019 sind wieder volle Zuschauerränge auf allen Plätzen erlaubt.