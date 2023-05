Daniel Altmaier ist ein deutscher Tennisprofi, der in seiner noch jungen Karriere bereits auf einige Erfolge zurückblicken kann. Wir stellen euch Tennisprofi Daniel Altmaier im Porträt vor.

Steckbrief Daniel Altmaier: Größe, Wohnort, Freundin, Eltern, Trainer

Name : Daniel Altmaier

: Daniel Altmaier Geburtstag : 12. September 1998

: 12. September 1998 Geburtsort : Kempen

: Kempen Wohnort : Kempen

: Kempen Größe : 1,88 m

: 1,88 m Beruf : Tennisspieler

: Tennisspieler Freundin : Paulina Nieto

: Paulina Nieto Kinder : Keine Kinder

: Keine Kinder Mutter : Galina Altmaier

: Galina Altmaier Vater : Jurij Altmaier

: Jurij Altmaier Trainer: Francisco Yunis

Karriere von Daniel Altmaier: So wurde er zum Tennisprofi

Die Tenniskarriere von Daniel Altmaier begann 2004, als er im Alter von fünf Jahren beim TuS St. Hubert in seinem Geburtsort Kempen zum ersten Mal auf dem Platz stand. Sein Vater, ein ehemaliger Amateurboxer, habe das Tennistraining seines Sohnes initiiert. „Er begann, hart mit mir zu arbeiten, denn wir hatten kein Geld, Tennis nur aus Spaß zu finanzieren“, berichtet Altmaier gegenüber der „Bild am Sonntag“. 2008 wurde er Deutscher Meister in der Altersklasse U10. Er durchlief in seiner Jugend einige Ausbildungsprogramme des DTB. Auf der ITF Juniors Tour spielte er nur wenige Turniere. 2016 holte er seinen einzigen Titel in der Kategorie. In Wimbledon gelangte er ins Halbfinale und erreichte damit Platz 161 auf der Junior-Weltrangliste.

Tennis-Erfolge von Daniel Altmaier im Überblick

Mit 15 hatte Daniel Altmaier sein Debüt in der ersten Tennis-Bundesliga. Wenig später gewann er bei der ITF Future Tour der Profis seine ersten beiden Titel. 2016 ergatterte er drei Titel und beendete die Saison unter den Top 500. Anfang 2017 stellte er sein Können unter Beweis, als er bei der Challenger-Premiere in Bangkok sechs Matches in Folge gewann und ins Halbfinale einzog. Nach weiteren Future-Siegen stieg Daniel Altmaier in die ATP World Tour, die höchste Spielklasse, auf.

2020 erreichte Daniel Altmaier bei den French Open erstmals das Hauptfeld eines Grand Slams. Er gewann in der zweiten und dritten Runde.

Paulina Nieto – Wer ist die Freundin von Daniel Altmaier?

Wer sich fragt, wie der Beziehungsstatus von Daniel Altmaier ist, findet die Antwort auf seiner Instagram-Seite. Mehrere Fotos zeigen ihn mit seiner Partnerin Paulina Nieto, mit der er laut Bildunterschrift schon seit über einem Jahr zusammen ist.