Peter Gojowczyk ist ein deutscher Tennisspieler und ist seit 2006 auf der Profitour zu finden. Seine höchste Platzierung in Weltrangliste war der Platz 39 für Gojowczyk. In seiner Karriere konnte Peter Gojowczyk bislang einen Titel feiern.

Wir stellen den Profi im Porträt vor.

Peter Gojowczyk Steckbrief: Alter, Sternzeichen, Größe, Instagram

Alle Fakten zu Peter Gojowczyk auf einen Blick:

Name : Peter Gojowczyk

: Peter Gojowczyk Geburtstag : 15. Juli 1989

: 15. Juli 1989 Sternzeichen : Krebs

: Krebs Geburtsort : München

: München Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 188 cm

: 188 cm Beruf: Tennisspieler

Tennisspieler Instagram:peter.gojowczyk

Hat Peter Gojowczyk eine Frau oder Freundin?

Peter Gojowczyk hält Privates sehr privat. In der Öffentlichkeit ist nichts über eine Frau oder Freundin des Tennisspielers bekannt.

Peter Gojowczyk: Karriere

Peter Gojowczyk begann im Alter von vier Jahren mit dem Tennisspielen. Er musste bis ins Jahr 2010 warten, bevor er sich für ein ATP-Turnier qualifizierte. Im Jahr 2012 qualifizierte er sich zum ersten Mal für ein Grand-Slam-Turnier. Dort schied Gojowczyk allerdings in der ersten Runde aus. Bei den US Open 2013 überstand Gojowczyk zum ersten Mal Runde 1 bei einem Grand-Slam-Turnier. 2014 erreichte er beim ATP-Turnier in Doha das Halbfinale. Elf lange Jahre musste Gojowczyk auf seinen ersten Titel warten. 217 gewann er das ATP-Turnier in Metz.

Peter Gojowczyk: Seine Erfolge

Peter Gojowczyk hat in seiner Karriere bislang einen ATP-Titel feiern können. Diesen gewann er im Jahr 2017 in Metz. Auf einen Grand-Slam-Titel wartet er weiterhin.

