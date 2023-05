Die Tennisspielerin Angelique „Angie“ Kerber nahm nicht an dem letzten Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr teil. Der Grund dafür war, dass die deutsche Tennisspielerin schwanger war.

Alle Infos zu Angelique Kerber findet ihr hier im Porträt.

Alter, Freund, Mutter – Angelique Kerber im Porträt

Name : Angelique „Angie“ Kerber

: Angelique „Angie“ Kerber Geburtstag : 18. Januar 1988

: 18. Januar 1988 Größe : 1,73 m

: 1,73 m Geburtsort : Bremen

: Bremen Beruf : Tennisspielerin

: Tennisspielerin Freund : Franco Bianco

: Franco Bianco Kinder : Liana

: Liana Mutter : Beata Kerber

: Beata Kerber Vater : Sławek Kerber

: Sławek Kerber Sprachen: Deutsch, Polnisch, Englisch

Leben: So begann die Karriere von Angelique Kerber

Sport spielte schon immer eine wichtige Rolle im Leben von Angelique Kerber. Bereits im Alter von drei Jahren begann sie, Tennis zu spielen. Daneben nahm sie als Jugendliche auch an Schwimmwettkämpfen teil. Nach dem Realschulabschluss entschied sie sich allerdings für eine Karriere als Tennisprofi. Bereits zu Beginn ihrer Karriere konnte sie große Erfolge einholen. So wurde sie 2002 Deutsche Meisterin, Vizeeuropameisterin und in den Förderkader des DTB aufgenommen. Mit 15 Jahren gewann sie 2003 die Deutsche Hallenmeisterschaft der U18-Juniorinnen, die sie ein Jahr später verteidigte, wurde zum ersten Mal in der Weltrangliste geführt und beendete das Jahr unter den Top 500.

Wimbledon, Olympia und Co. – Die sportlichen Erfolge von Angelique Kerber

Mit ihrem Eintritt in den Profisport begann für Angelique Kerber im Jahr 2003 eine erfolgreiche Karriere. Zu ihren bisher größten Erfolgen als Einzelspielerin zählen Siege bei den Australien Open und den US Open 2016 sowie in Wimbledon 2018. Darüber hinaus gewann sie die Silbermedallie bei den Olympischen Spielen 2016. Als erste Deutsche seit 1997 wurde Kerber am 12. September 2016 die Nummer Eins der Weltrangliste.

Zweite Staatsbürgerschaft: Lebt Angelique Kerber in Polen oder in Deutschland?

Angelique Kerber besitzt neben der deutschen auch die polnische Staatsbürgerschaft. Sie bezeichnet Puszczykowo an der Warthe in Polen als ihr „zweites Zuhause“. Auch ihren ersten Wohnsitz verlegte sie Ende 2012 von Kiel nach Puszczykowo, wo sie regelmäßig im Tennis Centre Angie ihres Großvaters Janusz Rzeźnik trainiert. Obwohl von Seiten des polnischen Verbandes in der Vergangenheit bereits eine Anfrage eingegangen sei, sehe sie sich im deutschen Team, erklärte Kerber: „Es gab mal eine Anfrage vom polnischen Verband, und weil ich mich nicht sofort entschieden hatte, bin ich da in der Presse ziemlich verrissen worden. Aber ich hätte wohl ohnehin für Deutschland gespielt, ich fühle mich als Deutsche.“

Angelique Kerber: Schwangerschaft

Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber gab 2022 ihre Schwangerschaft bekannt. Die Grand-Slam-Siegerin bekam mit ihrem Freund Bianco ihr erstes Kind namens Liana.

