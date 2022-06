27. Juni bis zum 10. Juli 2022 kämpft die Tennis-Elite bei der 135. Auflage des Titelverteidiger bei den Herren ist Novak Djokovic. Bei den Damen hatte Ashley Barty den Titel im letzten Jahr gewonnen. In diesem Jahr wird es eine Besonderheit geben: Es werden keine Weltranglisten Punkte verteilt. Der Grund dafür ist, dass die russischen und belarussischen Spieler von dem Turnier ausgeschlossen sind. Vomkämpft die Tennis-Elite bei der 135. Auflage des Grand-Slam-Turniers Wimbledon um den Titel.bei den Herren ist. Bei den Damen hatteden Titel im letzten Jahr gewonnen. In diesem Jahr wird es eine Besonderheit geben: Es werden keine Weltranglisten Punkte verteilt. Der Grund dafür ist, dass die russischen und belarussischenvon dem Turniersind.

Alle Infos zu den Spielern bei den Wimbledon Championships 2022.

Wimbledon 2022 – Wie viele Spieler treten beim Turnier an?

Das Teilnehmerfeld beim Turnier von Wimbledon 2022 setzt sich aus je 128 Spielern bei den Damen und Herren zusammen. Dazu kommen 64 Paare bei den Spielen im Männer- und Frauendoppel, zusätzlich wird es 48 Teams beim sogenannten Mixed Doppel geben. Russische und belarussische Spieler werden in diesem Jahr nicht beim Turnier vertreten sein. Der Grund dafür ist, der Krieg gegen die Ukraine. Dies wurde allerdings von den Athletenverbände ATP und WTA stark kritisiert.

Fehlende Teilnehmer: Wer verpasst Wimbledon 2022?

Daniil Medwedew verpasst das Rasenplatzturnier. Er zählt zu den russischen und belarussischen Sportlern, die aufgrund des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine für dieses Turnier ausgeschlossen wurden. Bei den Damen geht die Titelverteidigerin Ashley Barty nicht mehr an den Start. Diese beendete ihre Karriere nach den Australien Open im Januar 2022. Ebenfalls nicht mit dabei dieses Jahr ist der Rekordsieger des Turniers Roger Federer. Kein Tennisspieler möchte das Turnier im Londoner Stadtteil Wimbledon verpassen. Dennoch gibt es immer wieder Spieler, die aus verschiedenen Gründen nicht teilnehmen können. In diesem Jahr muss Alexander Zverev bei den Herren seine Teilnahme absagen. Der Grund dafür ist die Sprunggelenksverletzung aus dem Halbfinale bei den French Open gegen Rafael Nadal . Auch der Weltranglistenersteverpasst das Rasenplatzturnier. Er zählt zu den russischen und belarussischen Sportlern, die aufgrund des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine für dieses Turnier ausgeschlossen wurden. Bei den Damen geht die Titelverteidigerinnicht mehr an den Start. Diese beendete ihre Karriere nach den Australien Open im Januar 2022. Ebenfalls nicht mit dabei dieses Jahr ist der Rekordsieger des Turniers

Wer sind die Favoriten auf den Grand-Slam-Titel?

Bei den Herren zählt Novak Djokovic als großer Favorit auf den Titel. Der Serbe gewann bereits sechsmal das Rasenturnier in Wimbledon. Aber auch Rafael Nadal macht sich berechtigte Hoffnungen auf seinen 23. Grand-Slam-Titel. Nicht zu vergessen ist der Vorjahresfinalist Matteo Berrettini. Der Italiener spielt sein bestes Tennis auf Rasen. Bei den Damen führt vermutlich kein Weg an Iga Swiatek vorbei. Die Polin ist seit 35 Spielen ungeschlagen und gewann auch die French Open 2022. Serena Williams wird ihr Comeback in Wimbledon geben. Allerdings zählt sie nicht zu den Favoritinnen auf den Titel.

Deutsche Teilnehmer in Wimbledon 2022: Welche Spieler sind dabei?

Die deutschen Profis Maximilian Marterer, Nicola Kuhn und Nastasja Schunk haben sich für das Turnier von Wimbledon 2022 qualifiziert. Auch mit dabei ist Angelique Kerber. Die Kielerin gewann das Grand-Slam-Turnier im Jahr 2018. Nach dem Ausfall Zverevs ist sie die große Hoffnungsträgerin der Deutschen auf einen Titel in London. Bei den Herren steht zudem Jan-Lennard Struff im Hauptfeld, allerdings meinte es die Auslosung nicht sonderlich gut für ihn. Der Deutsche trifft gleich in der ersten Runde auf den Jung-Star Carlos Alcaraz. Oscar Otte ist in Abwesenheit von Alexander Zverev die deutsche Nummer eins bei den Herren in Wimbledon. Er trifft in Runde 1 auf Peter Gojowczyk, der auch aus Deutschland kommt. Insgesamt sind 13 deutsche Spieler und Spielerinnen in Wimbledon dabei.

Die Partien der deutschen Teilnehmer in der Übersicht.

Frauen, 1. Runde:

Angelique Kerber - Kristina Mladenovic

- Kristina Mladenovic Andrea Petkovic - Viktorija Golubic

- Viktorija Golubic Jule Niemeier - Wang Xiyu

- Wang Xiyu Tatjana Maria - Astra Sharma

- Astra Sharma Tamara Korpatsch - Heather Watson

- Heather Watson Nastasja Schunk - Mihaela Buzarnescu

Männer, 1. Runde:

Oscar Otte - Peter Gojowczyk

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz Daniel Altmaier - Michael Ymer

- Michael Ymer Dominik Koepfer - Daniel Elahi Galan

- Daniel Elahi Galan Nicola Kuhn - Brandon Nakashima

- Brandon Nakashima Maximilian Marterer - Aljaz Bedene

Wimbledon 2022: Die Setzliste der Herren und Damen

Die Setzliste der Herren bei Wimbledon 2022:

1 Novak Djokovic

2 Rafael Nadal

3 Casper Ruud

4 Stefanos Tsitsipas

5 Carlos Alcaraz

6 Felix Auger-Aliassime

7 Hubert Hurkacz

8 Matteo Berrettini

9 Cameron Norrie

10 Jannik Sinner

11 Taylor Fritz

12 Diego Schwartzman

13 Denis Shapovalov

14 Marin Cilic

15 Reilly Opelka

16 Pablo Carreno Busta

17 Roberto Bautista Agut

18 Grigor Dimitrov

19 Gael Monfils

20 Alex de Minaur

21 John Isner

22 Botic van de Zandschulp

23 Nikoloz Basilashvili

24 Frances Tiafoe

25 Holger Rune

26 Miomir Kecmanovic

27 Filip Krajinovic

28 Lorenzo Sonego

29 Daniel Evans

30 Jenson Brooksby

31 Tommy Paul

32 Sebastian Baez

Die Setzliste der Damen bei Wimbledon 2022: