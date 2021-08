Stuttgart gegen Freiburg, VfB gegen SC, das bedeutet auch: Schwaben gegen Baden. Es heute im baden-württembergischen Bundesliga-Kracher. Mit dem VfB und dem SCA treffen zwei sehr spannende Teams mit zwei herausragenden Trainern in der Mercedes-Benz-Arena aufeinander. Beide haben in dieser noch jungen Saison in der 1. Bundesliga auch schon begeistert: die Stuttgarter beim 5:1 zuhause gegen Fürth und die Freiburger zuletzt beim Heimsieg gegen Borussia Dortmund.

Die Ausgangslage: Durch die schweren Verletzungen und langen Fehlzeiten der Stürmer Sasa Kalajdzic (Schulter-OP) und Mohamed Sankoh (Knie-OP) ist plötzlich Hamadi Al Ghaddioui der große Hoffnungsträger beimVfB. Er müsse „der Truppe ein Kompliment aussprechen, dass wir weiterhin sehr vorwärtsdenkend bleiben“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag auf der PK.

Auch Freiburgs Coach Christian Streich hatte für einen seiner Stürmer viel Lob übrig. „Sehr emsig“ präsentiere sich Lucas Höler bislang, so der 56-Jährige am Donnerstag. „Er lässt sich nicht abkochen, ist schwer zu greifen und geht viele Wege, die echt wehtun“.

Wo wird das Spiel live übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.



VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Stuttgart und Freiburg findet am Samstag, den 28.08.2021, um 15:30 Uhr statt. In der Mercedes-Benz-Arena sind 25.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : VfB Stuttgart, SC Freiburg

: VfB Stuttgart, SC Freiburg Wettbewerb : 1. Bundesliga, 3. Spieltag

: 1. Bundesliga, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.08.2021, 15:30 Uhr

: 28.08.2021, 15:30 Uhr Spielort : Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart zugelassene Zuschauer : 25.000

: 25.000 Schiedsrichter: noch nicht bekannt







Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt VfB gegen Freiburg?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Stuttgart und Freiburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich Skygesichert. Der Streaming-Dienst DAZN wird das Spiel nicht übertragen, zeigt aber im Rahmen einer Highlight-Sendung die Höhepunkte der Partie.

Alle Infos zur Übertragung Stuttgart gegen Freiburg am 28.08.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky

Sky Live-Stream: -



Kostenloser Live-Stream der Bundesliga: DAZN zeigt Zusammenfassung von Stuttgart gegen Freiburg

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Freitagsspiel Leipzig gegen Stuttgart völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Freitagsspiel Leipzig gegen Stuttgartverfolgen.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier:

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Mögliche Aufstellung des VfB stuttgart

F. Müller - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Massimo, Karazor - P. Förster, Klimowicz - Al Ghaddioui

Mögliche Aufstellung des SC Freiburg

Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - Keitel, Höfler - Sallai, Grifo - Jeong - Höler

BVB, FCB und Borussia Mönchengladbach gegen Union: Die weiteren Partien des 3. Spieltags der Bundesliga