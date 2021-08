Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim : Am Freitagabend, 27.08.2021, kommt es zu einer spannenden Partie in der Fußball-Bundesliga. Der BVB steht nach zwei Niederlagen in Folge (eine im Supercup, eine in der Liga) schon gehörig unter Druck. Ein Sieg gegen die Kraichgauer wäre also extrem wichtig. Mit Hoffenheim kommt jedoch ein gefährlicher Gegner nach Dortmund. Das Team kann eine beachtliche Serie von neun ungeschlagenen Spielen vorweisen. Diese wird in Dortmund allerdings auf eine schwere Probe gestellt werden, denn vor heimischem Publikum wird der BVB auf Wiedergutmachung aus sein für das 1:2 in Freiburg. Wenn man die Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim in der Vergangenheit betrachtet, hat der BVB die Nase zwar leicht vorne, dieses Mal scheint es aber so, als könnten sich beide Teams auf Augenhöhe duellieren.



Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Dortmund und Hoffenheim findet am Freitag, den 27.08.2021, um 20:30 Uhr statt. Im Signal Iduna Park sind 25.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Borussia Dortmund, TSG 1899 Hoffenheim

Wettbewerb: 1. Bundesliga, 3. Spieltag

Datum und Uhrzeit: 27.08.2021, 20:30 Uhr

Spielort: Signal Iduna Park, Dortmund

zugelassene Zuschauer: 25.000

Schiedsrichter: noch nicht bekannt



Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt BVB gegen TSG 1899 Hoffenheim?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Dortmund und Hoffenheim wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Der Pay-TV Sender Sky wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Dortmund gegen Hoffenheim am 27.08.2021 um 20:30 Uhr:

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Borussia Dortmund vs. Hoffenheim gratis online auf DAZN

Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro. Wer Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt.

