Die Bundesliga-Teams Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg blickten am Donnerstagabend, den 26.08.2021, gespannt nach Istanbul. Dort fand die Champions League Auslosung für die Gruppenphase 2021 statt. Losglück oder Todesgruppe – Auf welche Gegner treffen die deutschen Vereine?

Wie sehen die Gruppen in der Vorrunde der Champions League 2021/22 aus?

der Champions League 2021/22 aus? Auf welche Teams treffen Bayern, BVB, Leipzig und Wolfsburg in der Gruppenphase ?

treffen in der ? Alle Infos zu den Ergebnissen der Champions League Auslosung bekommt ihr hier.

Ergebnisse der Auslosung: Das sind die Gegner von Bayern, Dortmund, Leipzig und Wolfsburg

FC Bayern darf sich auf den FC Barcelona, allerdings ohne den nach Frankreich gewechselten Lionel Messi, freuen. Vizemeister RB Leipzig bekommt es in der Krachergruppe der Champions League dafür mit Messis neuem Club Paris Saint-Germain und auch noch mit der Star-Truppe von Manchester City - womöglich mit Cristiano Ronaldo - zu tun. Derdarf sich auf den FC Barcelona, allerdings ohne den nach Frankreich gewechselten Lionel Messi, freuen. Vizemeisterbekommt es in der Krachergruppe der Champions League dafür mit Messis neuem Clubund auch noch mit der Star-Truppe von- womöglich mit Cristiano Ronaldo - zu tun. Der Portugiese steht nach Medienberichten offenbar kurz vor einem Wechsel nach England.

Dritter Gegner einer schon vor den ersten Begegnungen denkwürdigen Gruppe ist Club Brügge aus Belgien. Für die Münchner heißen die weiteren Gegner indes Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Ebenfalls härter hätte es Borussia Dortmund treffen können. Der BVB trifft auf Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul. Der VfL Wolfsburg tritt gegen den französischen Meister OSC Lille, den FC Sevilla und RB Salzburg an, wie die Auslosung am Donnerstag in Istanbul ergab.

Champions League Gruppenphase 2021: Alle Gruppen A-H im Überblick

Die ausgelosten Gruppen A-H für die Champions League Gruppenphase 2021 in der Übersicht:

Gruppe A:

Manchester City

Paris St. Germain

RB Leipzig

FC Brügge

Gruppe B:

Atletico Madrid

FC Liverpool

FC Porto

AC Mailand

Gruppe C:

Sporting Lissabon

Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam

Besiktas Istanbul

Gruppe D:

Inter Mailand

Real Madrid

Schachtjor Donezk

Sheriff Tiraspol

Gruppe E:

Bayern München

FC Barcelona

Benfica Lissabon

Dynamo Kiew

Gruppe F:

FC Villarreal

Manchester United

Atalanta Bergamo

Young Boys Bern

Gruppe G:

OSC Lille

FC Sevilla

RB Salzburg

VfL Wolfsburg

Gruppe H:

FC Chelsea

Juventus Turin

Zenit St. Petersburg

Malmö FF

Champions League Start 2021/22 – Wann startet die Champions League Gruppenphase?

Die Gruppenphase der Champions League 2021/22 wurde an diesem Donnerstag, den 26.08.2021, ab 18:00 Uhr, in der Türkei in Istanbul ausgelost. Aus der Fußball-Bundesliga haben sich neben dem deutschen Rekordmeister FC Bayern auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg qualifiziert.

In gut drei Wochen startet dann die Champions-League. Die Gruppenphase wird vom 14. September bis 8. Dezember ausgetragen.

Europas Fußballer des Jahres 2021: Jorginho setzt sich gegen Kanté und De Bruyne durch

Der italienische Europameister Jorginho ist zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 29-Jährige vom FC Chelsea setzte sich bei der Trainer- und Journalistenabstimmung der Europäischen Fußball-Union UEFA gegen N'Golo Kanté und Kevin De Bruyne durch. Sein Chelsea-Trainer Thomas Tuchel wurde nach dem Champions-League-Sieg der Blues als bester Trainer des Jahres geehrt. „Ich nehme den Preis im Namen meines Teams an. Ich bin absolut begeistert“, sagte Tuchel. Als beste Fußballerin des Kontinents wurde Alexia Putellas vom FC Barcelona geehrt.

Europa League Auslosung: Auf wen treffen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen?

Eine europäische Liga darunter wird es am Freitag spannend, gerade auch für die beiden deutschen Vertreter – Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Alle Infos zur Auslosung: Datum, Uhrzeit und Lostöpfe findet ihr hier.

DFB-Pokal Auslosung 2021: Wann wird die zweite Runde ausgelost?