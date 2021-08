Die zweite Runde im DFB-Pokal 2021/2022 steht an, heute geht es mit der Auslosung weiter, die sicher wieder spannende Paarungen hervorbringen wird. Die erste Runde hatte bereits die eine oder andere Überraschung parat: Bundesligist Eintracht Frankfurt verlor gegen Drittligist Waldhof Mannheim. Auch Zweitligist Werder Bremen musste sich nach der Niederlage gegen die eine Klasse tiefer spielenden Osnabrücker aus dem Pokal verabschieden. Nun treten die Teams in der 2. Pokalrunde um den Einzug ins Achtelfinale an. Doch zuerst müssen noch die Paarungen ausgelost werden.

Wann findet die Auslosung für die 2. Runde im DFB-Pokal statt?

statt? Wo wird die Auslosung live im TV und Stream übertragen?

im und übertragen? Modus : Wie viele Lostöpfe gibt es bei der Ziehung?

: Wie viele gibt es bei der Ziehung? Wann werden die Partien in der zweiten Runde ausgetragen?

ausgetragen? Alle Infos zur Auslosung bekommt ihr hier.

DFB-Pokal 2021/22 – Auslosung der 2. Runde: Termine, Übertragung, Datum und Uhrzeit

Erst 31 von 32 Teilnehmern stehen bislang fest. Klar ist aber: Die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal wird am 26./27. Oktober 2021 ausgetragen. Die Auslosung findet am Sonntag, den 29.08.2021, um 18:30 Uhr statt.

DFB-Pokal Auslosung live in der Sportschau: Alle Infos zur Übertragung in der ARD

Auslosung am Sonntag live im Free-TV gezeigt. Die ARD überträgt dann die Ziehung live im Rahmen der Sportschau ab 18:30 Uhr. Auf Live-Stream der Ziehung. Losfee wird Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe sein, Leiterin der Ziehung die DFB-Integrationsbotschafterin und langjährige Nationalspielerin Célia Šašić. Wie gewohnt wird die DFB-PokalgezeigtDieüberträgt dann die Ziehung live im Rahmen der. Auf sportschau.de gibt es zusätzlich einender Ziehung.wird Kanu-Olympiasiegersein, Leiterin der Ziehung die DFB-Integrationsbotschafterin und langjährige Nationalspielerin

Modus, Lostöpfe, Teams – Wie setzen sich die Paarungen zusammen?

Die Paarungen der zweiten Runde werden aus zwei Behältern gezogen. In einem befinden sich die Mannschaften der Bundesliga und 2. Bundesliga und im anderen die Amateur-Mannschaften. Zuerst wird je ein Los aus dem Amateurbehälter und danach aus dem Behälter der Bundesliga/2. Bundesliga gezogen. Enthält ein Behälter keine Lose mehr, werden die verbleibenden Mannschaften des anderen Behälters gegeneinander ausgelost.

12:0 gegen Bremer SV: Bayern schafft als vorletztes Team den Einzug in die 2. Runde

Lewandowski-Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting hat den FC Bayern München mit vier Toren fast im Alleingang in die 2. Runde des DFB-Pokals geschossen. Der 32 Jahre alte Angreifer traf am Mittwochabend beim mühelosen 12:0 (5:0) gegen den Fünftligisten Bremer SV bereits in der 8. Minute. Nachdem Jamal Musiala (16.) und der Bremer Jan-Luca Warm (27.) mit einem Eigentor auf 3:0 erhöht hatten, sorgte Choupo-Moting mit zwei weiteren Treffern (28., 35.) für den Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel trafen Nachwuchsstürmer Malik Tillman (47.), Musiala (48.), Leroy Sané (65.), Michael Cuisance (80.), erneut Choupo-Moting (82.), Bouna Sarr (87.) und Corentin Tolisso (88.).

Die Amateure vom Bremer SV wehrten sich vor 10.093 Zuschauern zwar tapfer, hatten aber nie eine Chance gegen das konzentriert auftretende Starensemble von der Isar. Der Fünftligist begann mutig und kam in der sechsten Minute durch Lamine Diop sogar zu einer ersten Torchance. Kurz darauf brachte Choupo-Moting die Bayern auf Zuspiel von Sané aber in Führung und stellte damit früh die Weichen in Richtung eines gemütlichen Fußballabends für den großen Favoriten.

Preußen Münster statt des VfL Wolfsburg in der 2. Runde

letzten Teilnehmer an der zweiten Runde des DFB-Pokals ist gefallen. Der VfL Wolfsburg ist aufgrund eines Wechselfehlers in der 1. Runde des DFB Pokals vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Entscheidung über denan der zweiten Runde des DFB-Pokals ist gefallen. Der VfL Wolfsburg ist aufgrund eines Wechselfehlers in der 1. Runde des DFB Pokals vom Wettbewerb ausgeschlossen. In erster Instanz war der Bundesligist aus dem Wettbewerb ausgeschlossen worden, weil er im Erstrundenspiel beim Regionalligisten Preußen Münster einen Wechselfehler begangen hatte.

Der 3:1-Sieg der Niedersachsen nach Verlängerung war daher in eine 0:2-Niederlage für die Wolfsburger umgewandelt worden. Dagegen hatte der VfL Berufung eingelegt.

Champions League 2021/2022 Auslosung: Wer sind die deutschen Gegner der Gruppenphase?

Auf wen treffen Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg in der Gruppenphase der Champions League? Das wurde am Donnerstag, den 26.08.2021, ausgelost. Nun steht fest, gegen wen die deutschen Teams in der Königsklasse ran müssen.

Gruppen und Gegner der deutschen Teams – Alle Infos zu den Ergebnissen der Auslosung der Champions League Gruppenphase bekommt ihr hier: