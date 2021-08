Am Samstag, 28.08.2021, um 18:30 Uhr findet das Topspiel der 1. Bundesliga zwischen Bayern München und Hertha BSC Berlin statt. Nach dem 12:0 Sieg gegen den Bremer SV, unter der Woche im DFB-Pokal, steht nun wieder der Bundesliga-Alltag an und das direkt mit einem Topspiel. Doch die Ausgangslage für die Hertha sieht vor dem Spiel gegen die Bayern nicht gerade positiv aus. Hertha BSC steht schon früh in der Saison mit dem Rücken zur Wand. Die Berliner sind momentan Punktlos, Tabellenletzter und ihr wohl talentiertester Spieler Matheus Cunha ist weg. Wenn das nicht schon genug wäre geht es jetzt auch noch zum FC Bayern nach München. Hertha-Trainer Dardai sagte vor dem Spiel gegen die Münchner: „Alle denken: Da holst du gar nichts. Umso besser - Top oder Flop“. Beim Topspiel des 3. Spieltags werden in der Allianz Arena 25.000 Zuschauer erwartet.

FC Bayern München gegen Hertha BSC Berlin: Datum, Uhrzeit, Zuschauer, Spielort

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und Hertha BSC Berlin findet am Samstag, den 28.08.2021, um 18:30 Uhr statt. In der Allianz Arena werden 25.000 Zuschauer erwartet. Beim Einlass der Fans gilt die 3G-Regel.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, Hertha BSC Berlin

: FC Bayern München, Hertha BSC Berlin Wettbewerb : 1. Bundesliga, 3. Spieltag

: 1. Bundesliga, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.08.2021, 18:30 Uhr

: 28.08.2021, 18:30 Uhr Spielort : Allianz Arena, München

: Allianz Arena, München zugelassene Zuschauer : 25.000

: 25.000 Schiedsrichter: noch offen

Die Allianz Arena in München

© Foto: Tobias Hase/dpa

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt Bayern gegen Hertha?

Das Topspiel der 1. Bundesliga zwischen Bayern München und Hertha BSC Berlin wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

