Der 1. FC Union Berlin hat nach drei Spielen fünf Punkte und steht damit im guten Mittelfeld der Tabelle: Dem Unentschieden zum Auftakt gegen Bayer 04 Leverkusen (1:1) folgte ein weiteres Unentschieden gegen TSG 1899 Hoffenheim (2:2). Gegen Borussia Mönchengladbach konnte man am letzten Bundesliga-Spieltag vor der Länderspielpause den ersten Saisonsieg (2:1) im Stadion An der Alten Försterei feiern. Was erwartet den FC Augsburg also in Berlin? Augsburg hat mit einem Punkt aus drei Spielen einen schlechten Saisonstart gehabt, das Torvehältnis von 1:8 und der vorletzte Tabellenplatz zeigt deutlich, dass sich der FCA gegen Union deutlich steigern muss, wenn man An der Alten Försterei punkten möchte.

Wo wird die mit Spannung ewartete Partie zwischen Union Berlin und dem FC Augsburg live übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen Union Berlin und dem FC Augsburg findet am Samstag, den 11.09.2021, um 15:30 Uhr statt. Im Stadion An der Alten Försterei rechnen die Berliner mit 11.000 Zuschauern.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : 1. FC Union Berlin, FC Augsburg

: 1. FC Union Berlin, FC Augsburg Wettbewerb : 1. Bundesliga, 4. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 4. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 11.09.2021, 15:30 Uhr

: 11.09.2021, 15:30 Uhr Spielort : An der Alten Försterei, Berlin

: An der Alten Försterei, Berlin zugelassene Zuschauer: 11.000

Union Berlin gegen FC Augsburg live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Union Berlin und FC Augsburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Berlin gegen Augsburg am 11.09.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport 5

Sky Sport 5 Livestream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 4. Spieltag

Neben der Partie Bochum gegen Hertha, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 4. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 4. Spieltag im Überblick:

Samstag, 11.09.2021, 15:30 Uhr

Fürth gegen Wolfsburg

Leverkusen gegen Dortmund

Freiburg gegen Köln

Hoffenheim gegen Mainz

Samstag, 11.09.2021, 18:30 Uhr

Sonntag, 12.09.2021, 15:30 Uhr

Frankfurt gegen Stuttgart

Sonntag, 12.09.2021, 17:30 Uhr

VfL Bochum gegen Hertha BSC Berlin

Sonntag, 12.09.2021, 19:30 Uhr