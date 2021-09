RB Leipzig gegen den FC Bayern: Heute steht in der 1. Fußball-Bundesliga steht das Duell des Vizemeisters gegen den amtierenden deutschen Meister und Rekordmeister bevor. Ganz Fußball-Deutschland blickt an diesem Samstagabend, den 11.09.2021, gespannt auf das Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München.

Während es für Ex-Trainer Julian Nagelsmann an seiner früheren Wirkungsstätte in Leipzig wohl Pfiffe geben wird, treibt seinen Nachfolger Jesse Marsch etwas anderes um. Der erst jüngst von RB Leipzig zu Bayern München gewechselte Marcel Sabitzer könnte vor dem Topspiel nützliches Insiderwissen weitertragen. Das Leipziger Trainer-Team hat sich daher in einer längeren Taktiksitzung auf das Duell gegen den Rekordmeister eingestellt. RB steht unter Druck: Nach nur einem Sieg aus den drei ersten Spielen müssen die „Bullen“ punkten, um nicht den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren. Die Bayern hingegen wollen dem 5:0 gegen Hertha BSC Berlin eine weitere Gala folgen lassen und RB früh in der Saison distanzieren.

Wo wird Leipzig gegen Bayern live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV ?

im ? Alle Infos zur Übertragung des Topspiels.

RB Leipzig gegen FC Bayern München: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Zuschauer

Das Topspiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Bayern und Leipzig findet am Samstag, den 11.09.2021 statt. Anstoß ist um 18:30 Uhr in Leipzig. In der Red Bull Arena sind maximal 34.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : RB Leipzig, FC Bayern München

: RB Leipzig, FC Bayern München Wettbewerb : 1. Bundesliga, 4. Spieltag

: 1. Bundesliga, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit : 11.09.2021, 18:30 Uhr

: 11.09.2021, 18:30 Uhr Stadion/Spielort : Red Bull Arena, Leipzig

: Red Bull Arena, Leipzig Zugelassene Zuschauer: 34.000

RB Leipzig vs. FC Bayern: Gibt es eine Übertragung im Free-TV und kostenlosen Live-Stream?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich Sky gesichert. Zudem zeigt Sky die Begegnung live im Internet über die Sky-Go-App oder über Sky Ticket.

Der Streaming-Dienst DAZN wird das Spiel nicht übertragen, zeigt aber im Rahmen einer Highlight-Sendung die Höhepunkte der Partie.

Alle Infos zur Übertragung Leipzig gegen Bayern am 11.09.2021 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky

Sky Live-Stream: Sky Go, Sky Ticket

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 4. Spieltag

Neben der Partie Bayern gegen Leipzig, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 4. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 4. Spieltag im Überblick:

Samstag, 11.09.2021, 15:30 Uhr

Fürth gegen Wolfsburg

Union gegen Augsburg

Leverkusen gegen Dortmund

Freiburg gegen Köln

Hoffenheim gegen Mainz

Sonntag, 12.09.2021, 15:30 Uhr

Frankfurt gegen Stuttgart

Sonntag, 12.09.2021, 17:30 Uhr

VfL Bochum gegen Hertha BSC Berlin

Sonntag, 12.09.2021, 19:30 Uhr