Am Sonntag, 12.09.2021, kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld. Beide Mannschaften konnten bisher noch keines ihrer drei Bundesliga-Spiele gewinnen. Während die Arminia aus Bielefeld drei Mal unentschieden gespielt hat und somit auf Tabellenplatz 12 steht, haben die „Fohlen“ ihren Saisonstart verpatzt. Sieglos steht man derweil mit einem Punkt auf dem 15. Tabellenplatz. Zusätzliche Sorgen bereitet der algerische Linksverteidiger Ramy Bensebaini, der im Länderspiel gegen Burkina Faso mit Leistenproblemen ausgewechselt werden musste. „Bei ihm müssen wir abwarten, bis er wieder da ist und wir die genaue Diagnose haben“, sagte Cheftrainer Adi Hütter.

Anstoß und Uhrzeit : Wann findet das Bundesligaspiel heute statt?

: Wann findet das heute statt? Wo wird Gladbach gegen Bielefeld heute live übertragen?

übertragen? Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Gladbach und Bielefeld findet am Sonntag, den 12.09.2021, um 19:30 Uhr statt. Im Borussia-Park sind 25.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Nationalmannschaften : Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld

: Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld Wettbewerb : 1. Bundesliga, 4. Spieltag

: 1. Bundesliga, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit : Sonntag, 12.09.2021 um 19:30 Uhr

: Sonntag, 12.09.2021 um 19:30 Uhr Spielort : Borussia-Park, Mönchengladbach

: Borussia-Park, Mönchengladbach zugelassene Zuschauer : 25.000

: 25.000 Schiedsrichter : noch offen

: noch offen Assistenten : noch offen

: noch offen Vierter Offizieller : noch offen

: noch offen Video-Assistent: noch offen

Gladbach gegen Arminia Bielefeld TV-Übertragung: Läuft das Bundesligaspiel heute live im Free-TV?

Die große Frage, die sich viele Fußball-Fans vor der Partie am heutigen Abend stellen, ist: Wird das Bundesligaspiel zwischen Mönchengladbach und Bielefeld live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die Antwort lautet leider nein. Das Spiel der 1. Bundesliga wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld am 12.09.2021 um 19:30 Uhr:

Begegnung: Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld

Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld Kostenlose Übertragung: Nein

Nein Livestream: DAZN

DAZN Beginn der Übertragung: 19:00 Uhr

19:00 Uhr Anstoß: 19:30 Uhr

19:30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Gladbach vs. Bielefeld gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Sonntagsspiel Gladbach gegen Bielefeld völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Sonntagsspiel Gladbach gegen Bielefeldverfolgen.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier:

Fußball-Übertragung: Alle Fußballspiele heute im TV und Stream auf einen Blick

DAZN, Sky, MagentaSport, Sportdigital oder im Free-TV auf ARD, ProSieben und Co. – Bei den unzähligen Streamingangeboten und Fußball-Sendern verliert man schnell mal den Überblick. Daher informieren wir euch, welche Fußballspiele heute in Deutschland stattfinden und wo sie live übertragen werden. oder imaufund Co. – Bei den unzähligen Streamingangeboten und Fußball-Sendern verliert man schnell mal den Überblick. Daher informieren wir euch, welchein Deutschland stattfinden und wo sie live übertragen werden. Alle Infos zur Übertragung der Fußballspiele am Sonntag, den 12.09.2021 bekommt ihr hier.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 4. Spieltag

Neben der Partie Gladbach gegen Bielefeld, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 4. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 4. Spieltag im Überblick:

Samstag, 11.09.2021, 15:30 Uhr

Fürth gegen Wolfsburg

Union gegen Augsburg

Leverkusen gegen Dortmund

Freiburg gegen Köln

Hoffenheim gegen Mainz

Samstag, 11.09.2021, 18:30 Uhr

Sonntag, 12.09.2021, 15:30 Uhr

Sonntag, 12.09.2021, 17:30 Uhr