Heute, am 11.09.2021, kommt es zu einem echten Kracher am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund gastiert bei Bayer 04 Leverkusen. Nach drei Spieltagen liegt die Werkself mit sieben Zählern auf Rang zwei der Tabelle. Die Dortmunder sitzen Bayer Leverkusen mit sechs Punkten allerdings im Nacken. Lothar Matthäus sieht den Vorteil bei der Werkself: „Leverkusen ist stark in die Saison gestartet. Sie haben sich unter dem neuen Trainer und ohne die Benders früher als von mir erwartet gefunden. Die Neuen haben sofort eingeschlagen. Wirtz ist zudem in guter Form. Der Fußball ist attraktiv, erfolgreich, temporeich und kompakt dazu.“ Dortmund schätzt Matthäus derzeit noch nicht so stark ein: „Da herrscht mir im Moment noch zu viel Abhängigkeit von Haaland. Er hat sie wie gegen Hoffenheim mal wieder in letzter Sekunde gerettet. Außerdem ist der BVB defensiv noch nicht kompakt genug.“

Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Leverkusen und Dortmund findet am Samstag, den 11.09.2021, um 15:30 Uhr statt. In der BayArena sind 15.105 Zuschauer zugelassen.

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt Bayer Leverkusen gegen Dortmund?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich Sky gesichert. Der Streaming-Dienst DAZN wird das Spiel nicht übertragen, zeigt aber im Rahmen einer Highlight-Sendung die Höhepunkte der Partie.

Alle Infos zur Übertragung am 11.09.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky

Sky Live-Stream: Sky Go, Sky Ticket

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 4. Spieltag

Neben der Partie Leverkusen gegen Dortmund, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 4. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 4. Spieltag im Überblick:

Samstag, 11.09.2021, 15:30 Uhr

Fürth gegen Wolfsburg

Union gegen Augsburg

Freiburg gegen Köln

Hoffenheim gegen Mainz

Samstag, 11.09.2021, 18:30 Uhr

Sonntag, 12.09.2021, 15:30 Uhr

Frankfurt gegen Stuttgart

Sonntag, 12.09.2021, 17:30 Uhr

VfL Bochum gegen Hertha BSC Berlin

Sonntag, 12.09.2021, 19:30 Uhr