Nach dem 3:1-Erfolg gegen Lettland möchte die deutsche U21-Nationalmannschaft am heutigen Donnerstag, den 07.10.2021, gegen Israel den nächsten Sieg einfahren.

Die Israelis stehen auf dem zweiten Platz und haben ihre beiden ersten Gruppenspiele jeweils mit 2:1 gewinnen können. Mit einem Sieg könnte sich das Team von U21-Trainer Antonio Di Salvio an der Tabellenspitze absetzen und die Gegner auf Distanz halten. Das israelische Team von Trainer Alon Hazan hatte mit Ungarn und Polen ein deutlich schwereres Auftaktprogramm als das deutsche Nationalteam. Die deutsche U21 steht also vor einer echten Herausforderung.

Deutschland gegen Israel – U21 EM-Qualifikation 2023: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Das Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2021 der deutschen U21 und der israelischen U21 Auswahl findet am heutigen Donnerstag, den 07.10.2021, statt. Anpfiff der Partie ist um 18:15 Uhr. Ausgetragen wird das Länderspiel in der Benteler-Arena in Paderborn.

Deutschland gegen Israel TV-Übertragung: Läuft das U21-Länderspiel heute live im Free-TV?

Die große Frage, die sich viele Fußball-Fans vor der Partie am heutigen Abend stellen, ist: Wird das Länderspiel der deutschen U-21 Nationalmannschaft live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die gute Nachricht: ProSieben MAXX zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV. Um 17:45 Uhr startet der Sender mit der Übertragung der Vorberichte. Anstoß ist um 18:15 Uhr.

Deutschland gegen Israel Live-Stream: So seht ihr die die EM-Qualifikation heute live im Internet

Übertragung im Free-TV, gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream auf DAZN wird die Begegnung nicht übertragen. Zusätzlich zurim Free-TV, gibt es auchauf ran.de . Hier ist keine Registrierung notwendig. Zudem bietet ProSieben MAXX auf der eigenen Webseite einen Online-Stream an. Hier müsst ihr euch allerdings kostenfrei registrieren. Auch auf JOYN kann das Spiel nach einer Registrierung auf dem Sender ProSieben MAXX live verfolgt werden. Die Streamingplattformwird die Begegnung nicht übertragen.

