Belgien gegen Frankreich: Die zweite Halbfinal-Partie in der UEFA Nations League ist eine Wiederholung des WM-Halbfinals von 2018, das die Franzosen auf dem Weg zum Weltmeisterschafts-Titel für sich entschieden. Mehr als drei Jahre später können sich die Belgier jetzt revanchieren. „Es ist keine Welt- oder Europameisterschaft“, sagte Borussia Dortmunds Belgier Axel Witsel und legte vor der Begegnung direkt nach: „Wenn ich mich zwischen der Nations League und der Champions League entscheiden muss? Die Champions League!“ Dennoch werde in dieser Woche „ein Preis“ vergeben, führte der Mittelfeldspieler weiter aus: „Wir sind extrem motiviert und wollen endlich einen Pokal gewinnen.“

„Equipe Tricolore“ wieder angreifen. Dabei ist die Partie nicht nur von den Namen her reizvoll, sondern auch das Duell der beiden besten Mannschaften aus der schon beinahe ein Jahr zurückliegenden Gruppenphase der Nations League. Die Franzosen aber werden etwas dagegen haben. Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der EM in diesem Jahr möchte die mit vielen Weltklasse-Spielern besetztewieder angreifen. Dabei ist die Partie nicht nur von den Namen her reizvoll, sondern auch das Duell der beiden besten Mannschaften aus der schon beinahe ein Jahr zurückliegenden Gruppenphase der Nations League. Im anderen Nations-League-Halbfinale spielen bereits am Mittwoch in Mailand Italien und Spanien gegeneinander.

Wo wird Belgien gegen Frankreich live im TV übertragen?

gegen übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Halbfinal-Partie der UEFA Nations League

Belgien gegen Frankreich: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen Belgien und Frankreich findet am Donnerstag, den 07.10.2021, um 20:45 Uhr statt. Im Juventus-Stadium in Turin wird die Begegnung stattfinden – unter Corona-Bedingungen heißt das: etwa 20.700 Fans sind zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Belgien, Frankreich

: Belgien, Frankreich Wettbewerb : Nations League

: Nations League Runde: Halbfinale

Halbfinale Datum und Uhrzeit : 07.10.2021, 20:45 Uhr

: 07.10.2021, 20:45 Uhr Spielort : Juventus-Stadium, Turin

: Juventus-Stadium, Turin zugelassene Zuschauer: etwa 20.700



Belgien vs Frankreich live: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV – Wer hat die Nations-League-Rechte?

Das Spiel der Nations League zwischen Belgien und Frankreich wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky oder öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF oder Privatsender wie RTL übertragen die Partie nicht.

Alle Infos zur Übertragung Belgien gegen Frankreich am 07.10.2021 um 20:45 Uhr:

DAZN: Kosten, Probemonat, Preis, kündigen – alles zur Mitgliedschaft

Streamingdienst DAZN bietet Sport-Übertragungen aus sämtlichen Bereichen. Bislang konnte man das Angebot 30 Tage lang testen, diese Möglichkeit wird es allerdings nicht mehr lange geben. DerDAZN bietet Sport-Übertragungen aus sämtlichen Bereichen. Bislang konnte man das Angebot 30 Tage lang testen, diese Möglichkeit wird es allerdings nicht mehr lange geben. Zudem hat der Streaming-Riese seine Preise erhöht.

Alle Infos zum Abo, Gratismonat, Kosten, Mitgliedschaft pausieren und Co. im Überblick:

DAZN 1 und DAZN 2: So empfangt ihr die Fernsehsender via Sky

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Frankreich gegen Belgien ohne Coman, Kanté und Giroud

Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps hat für das Final Four der Nations League vier Bundesliga-Legionäre nominiert. Neben Dayot Upamecano, Benjamin Pavard (beide Bayern München) und Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) darf sich vor allem Bayerns Lucas Hernandez auf das Halbfinale am 7. Oktober (20.45 Uhr) in Turin gegen Belgien freuen. Denn Deschamps nominierte auch Hernandez' 23 Jahre alten Bruder Theo vom AC Mailand für das Endturnier.

Wie schon in den vergangenen WM-Qualifikationsspielen verzichtet Weltmeister-Coach Deschamps auf Stürmerstar Olivier Giroud (AC Mailand). Der Münchner Kingsley Coman, der sich kürzlich einer Herz-OP unterziehen musste, steht zudem ebenso wie Steve Mandanda (Olympique Marseille) und N'Golo Kante (FC Chelsea) nicht im Aufgebot.