Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Freitag, den 08.10.2021, in der WM-Qualifikation auf Rumänien. Bundestrainer Hansi Flick ist mit drei Siegen erfolgreich gestartet und peilt im Qualifikationsspiel gegen die Rumänen den vierten Erfolg mit der Nationalmannschaft an. Flicks Vorgänger Joachim Löw war 2006 mit fünf Siegen gestartet, ehe die Serie mit einem 1:1 unentschieden gegen Zypern riss.

Gegen Rumänien setzt Flick in auf den Innenverteidiger-Block mit Chelsea-Profi Antonio Rüdiger und Niklas Süle vom FC Bayern München. „Sie sind einfach eingespielt“, sagte der Bundestrainer am Donnerstag in Hamburg. Mehr verriet der 56-Jährige aber nicht über seine mögliche Startelf.

Wer überträgt morgen das Spiel zwischen Deutschland und Rumänien live im Free-TV ?

und im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum WM-Qualifikationsspiel findet ihr hier.

Deutschland gegen Rumänien – WM-Qualifikation 2021/22: Spielort, Uhrzeit, Anstoß, Zuschauer

Das Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2022 zwischen Deutschland und Rumänien findet am Freitagabend, den 08.10.2021, statt. Um 20:45 Uhr wird angepfiffen. Ausgetragen wird die Partie im Hamburger Volksparkstadion. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, ist die Begegnung mit 25.000 Zuschauern ausverkauft.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, Rumänien

: Deutschland, Rumänien Wettbewerb : WM-Qualifikationsspiel, 7. Spieltag Gruppe J

: WM-Qualifikationsspiel, 7. Spieltag Gruppe J Datum und Uhrzeit : Freitag, 08.10.2021 um 20:45 Uhr

: Freitag, 08.10.2021 um 20:45 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Wer überträgt das Spiel zwischen Island und Deutschland live im Free-TV?

Hinsichtlich der TV-Übertragung des Länderspiels gibt es für deutsche Fußballfans eine gute Nachticht: Das WM-Qualispiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien wird live im Free-TV übertragen. Wie bei den vergangenen Spieltagen wird auch dieses WM-Gruppenspiel auf RTL übertragen. Um 20:15 Uhr geht der Sender mit den Vorberichten zur Partie auf live. Um 20:45 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Kostenloser Live-Stream? So seht ihr Deutschland vs Rumänien live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Der kostenpflichtige Streaminganbieter TVNow (2,99 Euro monatlich) bietet eine Übertragung im Internet an. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte für die Partie gesichert. Auf diesen Plattformen wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Deutschland gegen Rumänien im TV und Stream am 08.10.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV : RTL

: RTL Pay-TV : -

: - Live-Stream: TVNow

