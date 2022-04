Das große Rätseln auf ProSieben nähert sich dem Ende: Am Samstag, 16.04.2022, lief bereits das Halbfinale von „The Masked Singer“ 2022. In der fünften Live-Show von Staffel 6 traten noch sechs Kostüme auf die große Bühne. Das Rateteam und die Zuschauer rätselten wie gewohnt, welche Promis sich hinter den Masken verbergen. Das Geheimnis von zwei Undercover-Star wurde im Halbfinale gelüftet.

Wer steckte hinter den Masken? Wer ist raus? Wer kommt ins Finale? Hier findet ihr alle Infos Folge 5 sowie zu den aktuellen Enthüllungen.

Der Gorilla ist raus: Was Rúrik Gíslason zur Enthüllung sagt

Der Gorilla sorgte im Halbfinale für Verwirrung. Dieses Mal lag Gastjuror Nico Santos mit seiner Vermutung goldrichtig. Der Gorilla was Rúrik Gíslason. Dem Fußballer fiel es eindeutig schwer, unter der Maske zu atmen. Nachdem er seine Maske abgenommen hatte, bewunderte er erstmal die Schönheit des Studios: „Es ist so schön dieses Studio zu sehen – auf einmal. Sehr, sehr cool!“ Der 34-Jährige liebt es neue Erfahrungen zu machen: „Ich habe viel gelernt. Ich bin kein Sänger, aber hat mir richtig viel Spaß gemacht“, so Rúrik. Er bedankte sich am Ende noch beim Publikum und durfte seinen letzten Auftritt in der Show hinlegen.

Der Gorilla bei „The Masked Singer“ 2022 war Rúrik Gíslason.

© Foto: ProSieben / Willi Weber

Enthüllung: Der Gorilla war Rúrik Gislason

Die Kandidaten traten im Halbfinale in zwei Dreikämpfen an. Nach zwei Abstimmungsrunden mussten das Zebra, der Gorilla, Seestern und Dornteufel zittern.

Am Ende stand fest der Gorilla hatte die wenigsten Stimmen und musste die Maske fallen lassen. Die anderen Wackelkandidaten mussten anschließend nochmal auf die Bühne und ihr Können unter Beweis stellen.

Der Seestern ist raus: Was Jasna Fritzi Bauer zur Enthüllung sagt

Die Enthüllung des Seesterns sorgte für Aufregung im Rateteam. Einig waren sie sich wie so oft nicht. Neben dem Rateteam hat Caroline Kebekus auch eine Vermutung in Show 3 für den Seestern abgegeben. Matthias Opdenhövel öffnete den Brief und enthüllte den Namen Jasna Fritzi Bauer. Damit sollte die Komikerin und auch Ruth Moschner recht behalten. Die Tatort Kommissarin war glücklich, dass sie so lange Teil der Show sein durfte: „Ich freu mich auch, dass ich heute rausgeflogen bin und nicht letzte Woche. Weil heute hatte ich nochmal richtig Spaß“, freute sich Jasna. Ihr Kostüm war nur etwas unpraktisch resümierte sie: „Ich lag immer auf dem Boden und bin reingekrabbelt“, lachte die Schauspielerin.

Der Seestern bei „The Masked Singer“ 2022 war Jasna Fritzi Bauer.

© Foto: ProSieben / Willi Weber

Juliette Schoppmann, Jasna Fritzi Bauer oder doch YouTuberin Bibi – das Rateteam war sich mal wieder nicht einig, wer im Kostüm vom Seestern steckt. Hat einer der Juroren richtig getippt oder hat sie der Seestern aufs Glatteis geführt? Am Ende lag Ruth Moschner mit ihrer Vermutung goldrichtig. Der Seestern hat die Maske abgenommen und die Enthüllung zeigte: Der Seestern war Jasna Fritzi Bauer.

Das Halbfinale von „The Masked Singer“ 2022 war voller spannender Momente. Nach der ersten Demaskierung mussten das Zebra, der Dornteufel und Seestern sich erneut auf der großen Bühne beweisen und um den Einzug ins Finale nochmal alle geben.

Doch am Ende haben die Zuschauer entschieden. Der Seestern hatte die wenigsten Stimmen und musste die Show verlassen.

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist weiter?

Die Zuschauer haben wie gewohnt für ihre Favoriten gevotet. Die Kostüme mit die meisten Stimmen sind weiter und stehen somit im Finale von Staffel 6:

„The Masked Singer“ 2022: Indizien, Tipps, Vermutungen

Wie gewohnt gibt es in jeder Show von „The Masked Singer“ einige Hinweise auf die Identitäten der Undercover-Stars. Die Indizien-Clips liefern wieder wichtige Tipps. Wer singt als Ork? Wer performt als Discokugel? Wer ist der Seestern? Wer steckt dahinter? Alle Indizien und Vermutungen im Überblick:

„The Masked Singer“ 2022: Kostüme am 16.04.2022

sechs Kandidaten aufgetreten. Welche Im Halbfinale von „The Masked Singer“ 2022 sindaufgetreten. Welche Kostüme am 16.04.2022 mit dabei waren, seht ihr hier:

Discokugel

Dornteufel

Gorilla

Ork

Seestern

Zebra

„The Masked Singer“ 2022: Nico Santos unterstützte das Rateteam im Halbfinale

Rateteam natürlich auch wieder prominente Unterstützung. Am Samstag, 16.04.2022, nahm Nico Santos Platz auf dem Stuhl neben In der fünften Live-Show von Staffel 6 bekam dasnatürlich auch wieder prominente Unterstützung. Am Samstag, 16.04.2022, nahmPlatz auf dem Stuhl neben Ruth Moschner und Rea Garvey

„Ich wurde in den vergangenen Jahren ja schon mehrmals unter einer der Masken vermutet, so auch wieder in der aktuellen Staffel. Sorry, aber auch in diesem Jahr stecke ich in keinem der großartigen Kostüme“, erklärte der Sänger und betonte vor der Show: „Umso mehr freue ich mich aber darauf, in dieser einzigartigen und verrückten Show mitzurätseln“

„The Masked Singer“ 2022: Weitere Infos zu Staffel 6