Die fünfte und vorletzte Staffel von „The Crown“ soll im November 2022 veröffentlicht werden. Das hat Imelda Staunton, die in den neuen Episoden Queen Elizabeth spielen wird, in einer Videobotschaft bereits im vergangenen Jahr verkündet. An welchem Tag im November die neue Staffel der Serie erscheint, hat Netflix noch nicht mitgeteilt. Auch ein Erscheinungsdatum auf DVD gibt es noch nicht.

Die Videobotschaft von Imelda Staunton (sie spielte übrigens die Dolores Umbridge in mehreren Harry Potter-Filmen) gibt es hier noch einmal zum Nachschauen:

Wie sieht die Besetzung in der 5. Staffel von „The Crown“ aus?

Das sind die Schauspieler der 5. Staffel von „The Crown“:

Queen Elizabeth II. - Imelda Staunton

Prinzessin Margaret - Lesley Manville

Prinz Philip - Jonathan Price

Prinzessin Diana - Elizabeth Debicki

Prinz Charles - Dominic West

Prinzessin Anne - Claudia Harrison

John Major - Johnny Lee Miller

Prinz William - Timothee Sambor

Prinz Harry - Teddy Hawley

Prinz Andrew - Tom Byrne

Prinz Edward - Sam Woolf

Queen Mother - Marcia Warren

Sarah Ferguson - Emma Laurd Craig

Dodi Al-Fayed - Khalid Abdalla

Mohammed Al-Fayed - Salim Daw

Inhalt der fünften Staffel: Was ist über die Handlung bekannt?

erste Staffel den Zeitraum von 1947 bis 1956, die zweite Staffel widmet sich den Jahren 1956 bis 1964 und die dritte Staffel spielt zwischen 1964 und 1977. Die im November 2020 veröffentlichte vierte Staffel spielt im Zeitraum von 1979 bis 1990. Die Netflix-Serie „The Crown“ widmet sich dem Leben von Königin Elizabeth II. und zwar im Zeitraum seit ihrer Hochzeit mit Prinz Philip am 19. November 1947 bis in die 2000er Jahre. Dabei zeigt dieden Zeitraum von 1947 bis 1956, diewidmet sich den Jahren 1956 bis 1964 und diespielt zwischen 1964 und 1977. Die im November 2020 veröffentlichtespielt im Zeitraum von 1979 bis 1990.

Die letzten beiden Staffeln - also die 5. und 6. Staffel - sollen sich bis in die Zeit nach der Jahrtausendwende bewegen. Dabei ist geplant, dass sich jeweils eine Staffel mit etwa einem Jahrzehnt ihres Lebens befasst.

Konkrete Infos zum genauen Inhalt der 5. Staffel hat Netflix bislang nicht bekannt gegeben. Aber ein Blick in die historischen Kalender verrät, dass auch in den Jahren 1991 bis 2000 das Leben der königlichen Familie jede Menge Serienstoff abgibt. So fällt auch das von Queen Elizabeth als „Annus horribilis“ (schreckliches Jahr) bezeichnete Jahr 1992 in diesen Zeitraum. Folgende Ereignisse mögen die Königin zu dieser Einschätzung getrieben haben:

März 1992: Trennung von Prinz Andrew und Sarah Ferguson

April 1992: Scheidung von Prinzessin Anne und Mark Phillips

Juni 1992: Veröffentlichung des Buches „Diana: Ihre wahre Geschichte“

November 1992: Brand im Schloss Windsor Castle

Dezember 1992: offizielle Trennung von Prinzessin Diana und Prinz Charles

Zudem wird sicher eines der tragischsten Ereignisse der royalen Jahre eine Rolle in der neuen Staffel spielen: Im Jahr 1997 starben Lady Di und ihr damaliger Freund Dodi Al-Fayed bei einem Autounfall in Paris.

Staffel 5 von „The Crown“ - Gibt es bereits einen Trailer?

Derzeit gibt es noch keinen offiziellen Trailer zur 5. Staffel von „The Crown“. Sobald Netflix einen ersten Blick in die neuen Episoden veröffentlicht, zeigen wir ihn hier.