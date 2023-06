Der „Tatort“ gehört für viele Zuschauer fest ins sonntägliche TV-Programm. Jede Woche verfolgt ein Millionenpublikum, wie die Kommissare die unterschiedlichsten Fälle lösen. Mehrmals im Jahr geht es im Sonntagskrimi dann nach Nordrhein-Westfalen. Dort ermitteln bereits seit 1997 die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk gemeinsam in Köln.

Wer sind die Darsteller? Wie viele Folgen gibt es mit ihnen? Welcher ist der neueste Krimi? Wir haben das Team aus Köln genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos zu Ballauf und Schenk findet ihr hier im Überblick.

Das sind die Darsteller aus dem Kölner „Tatort“

Seit 25 Jahren ermitteln Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär nun schon gemeinsam als Ballauf und Schenk. Zuvor war Behrendt bereits als Ermittler im Düsseldorf-„Tatort“ zu sehen.

Klaus J. Behrendt spielt Max Ballauf

Klaus J. Behrendt machte zunächst eine Ausbildung zum Bergmechaniker, bevor er nach seinem Zivildienst Schauspielunterricht in Hamburg nahm. Nach ersten Theater-Engagements startete er in den 80er Jahren seine TV-Karriere. Durch den „Tatort“ aus Düsseldorf, in dem er den Assistenten des Ermittlers Flemming spielte, wurde er einem breiteren Publikum bekannt.

Privat ist Behrendt zum zweiten Mal verheiratet. Er hat drei Kinder aus erster Ehe sowie einen Stiefsohn aus der Ehe mit seiner Frau Karin.

Dietmar Bär spielt Freddy Schenk

Dietmar Bär gab sein Schauspieldebüt bereits während seines Schauspielstudiums in Bochum im Kinofilm „Treffer“. Danach war er in verschiedenen Theater- und Fernsehproduktionen zu sehen. Von 1990 bis 1996 spielte er etwa den Kriminalkommissar Michael „Mike“ Döpper in der Krimiserie „Kommissar Klefisch“. Außerdem verkörperte er über drei Jahre hinweg den Sportarzt Conny Knipper in der Reihe „Ärzte“, bevor er als Freddy Schenk im Kölner „Tatort“ startete.

Privat hat der Schauspieler sein Glück mit Maren Geißler gefunden, die er 2009 heiratete.

Weitere Darsteller im Köln-„Tatort“

Joe Bausch spielt Joseph Roth (Rechtsmediziner – seit 1997)

Roland Riebeling spielt Norbert Jütte (Kriminaloberkommissar – seit 2018)

Tinka Fürst spielt Natalie Förster (Kriminaltechnikerin – seit 2021)

Christian Tasche spielte Wolfgang von Prinz (Staatsanwalt – 1997-2014)

Anna Loos spielte Lissy Pütz (Sekretärin – 1997-2000)

Tessa Mittelstaedt spielte Franziska Lüttgenjohann (Sekretärin – 2000-2014)

Patrick Abozen spielte Tobias Reisser (Kriminalkommissar – 2014-2018)

„Tatort“ Köln: Alle Folgen mit Ballauf und Schenk im Überblick

Seit ihrem ersten Sonntagskrimi im Oktober 1997 hat das Frankfurter Duo gemeinsam in bislang 87 Fällen ermittelt. Alle Fälle von Ballauf und Schenk seht ihr hier in der Folgen-Liste:

1 „Willkommen in Köln“ – 5. Oktober 1997

2 „Bombenstimmung“ – 12. Oktober 1997

3 „Manila“ – 19. April 1998

4 „Bildersturm“ – 21. Juni 1998

5 „Streng geheimer Auftrag“ – 11. Oktober 1998

6 „Restrisiko“ – 14. Februar 1999

7 „Kinder der Gewalt“ – 2. Mai 1999

8 „Licht und Schatten“ – 4. Juli 1999

9 „Drei Affen“ – 26. September 1999

10 „Martinsfeuer“ – 5. Dezember 1999

11 „Bittere Mandeln“ – 5. März 2000

12 „Trittbrettfahrer“ – 16. Juli 2000

13 „Direkt ins Herz“ – 6. August 2000

14 „Quartett in Leipzig“ – 26. November 2000

15 „Die Frau im Zug“ – 17. Dezember 2000

16 „Mördergrube“ – 25. Februar 2001

17 „Kindstod“ – 17. Juni 2001

18 „Bestien“ – 7. Oktober 2001

19 „Schützlinge“ – 3. März 2002

20 „Schlaf, Kindlein, schlaf“ – 16. Juni 2002

21 „Verrat“ – 1. September 2002

22 „Rückspiel“ – 10. November 2002

23 „Mutterliebe“ – 23. März 2003

24 „Schattenlos“ – 27. April 2003

25 „Das Phantom“ – 9. Juni 2003

26 „Bermuda“ – 14. September 2003

27 „Hundeleben“ – 12. April 2004

28 „Odins Rache“ – 11. Juli 2004

29 „Verraten und Verkauft“ – 19. September 2004

30 „Schürfwunden“ – 13. Februar 2005

33 „Blutdiamanten“ – 15. Januar 2006

34 „Pechmarie“ – 19. März 2006

35 „Liebe am Nachmittag“ – 5. November 2006

36 „Die Blume des Bösen“ – 1. Januar 2007

37 „Nachtgeflüster“ – 7. Oktober 2007

38 „Spätschicht“ – 2. Dezember 2007

39 „Verdammt“ – 27. Januar 2008

40 „Müll“ – 20. April 2008

41 „Brandmal“ – 19. Oktober 2008

42 „Rabenherz“ – 25. Januar 200

43 „Mit ruhiger Hand“ – 23. August 2009

44 „Platt gemacht“ – 4. Oktober 2009

45 „Klassentreffen“ – 10. Januar 2010

46 „Kaltes Herz“ – 21. März 2010

47 „Schmale Schultern“ – 12. September 2010

48 „Familienbande“ – 5. Dezember 2010

49 „Unter Druck“ – 9. Januar 2011

50 „Altes Eisen“ – 4. September 2011

51 „Auskreuzung“ – 25. September 2011

52 „Keine Polizei“ – 8. Jan. 2012

53 „Kinderland“ – 8. April 2012

54 „Ihr Kinderlein kommet“ – 9. April 2012

55 „Fette Hunde“ – 2. September 2012

56 „Scheinwelten“ – 1. Januar 2013

57 „Trautes Heim“ – 21. April 2013

58 „Franziska“ – 5. Januar 2014

59 „Der Fall Reinhardt“ – 23. März 2014

60 „Ohnmacht“ – 11. Mai 2014

61 „Wahre Liebe“ – 28. September 2014

62 „Freddy tanzt“ – 1. Februar 2015

63 „Dicker als Wasser“ – 19. Apr. 2015

64 „Benutzt“ – 26. Dezember2015

65 „Kartenhaus“ – 28. Februar 2016

66 „Narben“ – 1. Mai 2016

67 „Durchgedreht“ – 21. August 2016

68 „Wacht am Rhein“ – 15. Januar 2017

69 „Tanzmariechen“ – 19. Februar 2017

70 „Nachbarn“ – 26. März 2017

71 „Bausünden“ – 21. Januar 2018

72 „Mitgehangen“ – 18. März 2018

73 „Familien“ – 6. Mai 2018

74 „Weiter, immer weiter“ – 6. Januar 2019

75 „Bombengeschäft“ – 31. März 2019

76 „Kaputt“ – 10. Juni 2019

77 „Kein Mitleid, keine Gnade“ – 12. Januar 2020

78 „Niemals ohne mich“ – 22. März 2020

79 „Gefangen“ – 17. Mai 2020

80 „Der Tod der Anderen“ – 10. Januar 2021

81 „Wie alle anderen auch“ – 21. März 2021

82 „Der Reiz des Bösen“ – 19. September 2021

83 „Vier Jahre“ – 6. Februar 2022

84 „Hubertys Rache“ – 27. März 2022

85 „Spur des Blutes“ – 23. Oktober 2022

86 „Schutzmaßnahmen“ – 1. Januar 2023

87 „Abbruchkante“ – 26. März 2023

„Tatort: Abbruchkante“: Das war der neue Fall aus Köln

„Abbruchkante“ kommen Ballauf und Schenk aus der Stadt ins rheinische Braunkohlerevier. In dem verlassenen Dorf Alt-Bützenich wird ein Arzt erschossen in seinem alten Haus gefunden. Der aktuellste Fall des Kölner Ermittler-Teams lief am 26. März 2023 im Ersten. Inkommen Ballauf und Schenk aus der Stadt ins rheinische Braunkohlerevier. In dem verlassenen Dorf Alt-Bützenich wird ein Arzt erschossen in seinem alten Haus gefunden. Ausführliche Infos zum Fall „Abbruchkante“ findet ihr hier.

Das Erste wiederholt den „Tatort: Wie alle anderen auch“