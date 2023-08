Stephie Stark dürfte treuen Reality-TV-Zuschauern ein Begriff sein. Ursprünglich wurde die Wahl-Kölnerin als Kandidatin von „Der Bachelor“ einem größeren Publikum bekannt – unvergessen bleibt der Moment, als Niko Griesert sie im Finale kurzerhand nochmal austauschte. Anschließend suchte Stephie auch bei „Bachelor in Paradise“ vergeblich ihr Liebesglück. Jetzt will sie es noch einmal wissen und buhlt in der dritten Staffel von „Princess Charming“ um dürfte treuen Reality-TV-Zuschauern ein Begriff sein. Ursprünglich wurde die Wahl-Kölnerin als Kandidatin voneinem größeren Publikum bekannt – unvergessen bleibt der Moment, als Niko Griesert sie im Finale kurzerhand nochmal austauschte. Anschließend suchte Stephie auch beivergeblich ihr Liebesglück. Jetzt will sie es noch einmal wissen und buhlt in der dritten Staffel vonum Madleen Matthias

Warum sie auf einmal an einer Gay-Datingshow teilnimmt, was sie beruflich macht und was ihr sonst noch über sie wissen müsst, verraten wir euch hier.

Stephie Stark im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Stephie Stark im Überblick:

Name: Stephie Stark

Stephie Stark Alter: 28 Jahre

28 Jahre Geburtstag: 08.04.1995

08.04.1995 Sternzeichen: Widder

Widder Beruf: früher Store Managerin, heute Content Creatorin

früher Store Managerin, heute Content Creatorin Wohnort: Köln

Köln Instagram: stephie_stark

Stephie Stark ist pansexuell und nimmt an „Princess Charming“ 2023 teil

Nachdem sie zuvor dreimal vergeblich im TV nach einer Partnerschaft gesucht hatte, wagte Stephie im Dezember 2022 einen großen Schritt: Sie outete sich als pansexuell. Der „Bild“ gegenüber erklärte sie dazu: „Ich liebe den Menschen und nicht das Geschlecht.“ Dementsprechend könne sie sich einen Mann, eine Frau, aber auch eine Trans-Person an ihrer Seite vorstellen. Auf das Geschlecht komme es nicht an. Sie verriet auch, dass sie nach den Dreharbeiten zu „Bachelor in Paradise“ eine Frau kennengelernt habe, dann aber wieder abserviert wurde.

„Princess Charming“ 2023 endlich ihr Liebesglück zu finden. Als eine von Jetzt wagt sie erneut den Schritt vor die Kamera und hofft darauf, beiendlich ihr Liebesglück zu finden. Als eine von 20 Kandidatinnen buhlt sie in Staffel 3 um Madleen Matthias . Sie kommt allerdings erst als Nachrückerin dazu. Wie sich ihr neuestes Liebesabenteuer entwickelt, zeigen die kommenden Wochen.

Kein Liebesglück bei „Bachelor in Paradise“ 2022

Im vergangenen Jahr hatte Stephie noch darauf gehofft, womöglich beim „Bachelor“-Ableger „Bachelor in Paradise“ auf die große Liebe zu treffen. Doch nachdem sie erst von Leon Knudsen und danach von Michael Bauer einen Korb kassiert hatte, beschloss sie, die Show freiwillig zu verlassen – als Single.

Stephie Stark war Finalistin bei „Der Bachelor“ 2021

Sie buhlte in der elften Staffel von „Der Bachelor“ um Niko Griesert und schaffte es sogar bis ins Finale. Doch dann kam alles anders: Der Rosenkavalier bereute nämlich seine Entscheidung im Halbfinale und holte die Drittplatzierte Michèle de Roos zurück – doch dafür musste Stephie den Platz freimachen. Das setzte der heute 28-Jährigen auch noch lange nach den Dreharbeiten zu. So sehr, dass sie sogar umzog. Sie wollte nicht mehr an das HomeDate erinnert werden.

Im Finale von „Der Bachelor“ 2021 offenbarte Niko Stephie, dass er sich nochmal umentschieden hat.

© Foto: TVNOW

Auch bei „Take Me Out“ suchte sie schon die große Liebe

„Der Bachelor“ war allerdings nicht Stephies erster Versuch, im TV einen Partner zu finden. Sie war ein Jahr zuvor bereits Kandidatin bei „Take Me Out“. Doch auch hier hatte sie kein Glück und verließ die Show ohne Partner.

Wie heißt Stephie Stark auf Instagram?

Als Content Creatorin ist Stephie Stark natürlich sehr präsent in den sozialen Medien. Auf ihrem öffentlichen und verifizierten Instagram-Profil „stephie_stark“ teilt sie Einblicke in ihr Leben mit mittlerweile fast 60.000 Followern (Stand: 31. August 2023).