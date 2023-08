„Princess Charming“ 2023 geht Kaum ist die „Bachelorette“ zu Ende, steht die nächste Datingshow von RTL in den Startlöchern: Beigeht Madleen Matthias ab dem 1. September in Thailand auf die Suche nach der Frau fürs Leben.

20 Kandidatinnen kennen – und nicht nur Die Finalistin aus der ersten Staffel, Elsa, wagt einen zweiten Versuch. In traumhafter Umgebung lernt sie insgesamtkennen – und nicht nur Stephie Stark dürfte treuen Zuschauern bekannt vorkommen. Denn es gibt auch noch ein besonderes „Princess“-Wiedersehen:

Elsa war Finalistin bei „Princess Charming“ 2021

In der ersten Staffel des Gay-Datingformats ging Irina Schlauch auf die Suche nach ihrer Traumfrau. Die Rechtsanwältin entschied sich im Finale für Lou und gab Elsa somit einen Korb. Aus den beiden wurde letztendlich kein Paar, wie beim Wiedersehen bekannt wurde.

Nach der Ausstrahlung sorgten Affären-Gerüchte um die beiden Finalistinnen für Schlagzeilen. Doch mehr als ein gemeinsames Wochenende war da nicht, wie Elsa in einem Interview mit YouTuber Ramon Wagner klarstellte: „Zwischen mir und Lou gibt es keine Zukunft.“ Schon damals betonte sie in Hinblick auf ihre Zeit in der Datingshow: „Es war eine wunderschöne Reise und ich würde es nochmal tun.“

Elsa buhlt in Staffel 3 um Madleen

Elsa taucht als Nachrückerin erst in Folge 4 auf. Und das tut sie jetzt auch. Nach einer Trennung im März dieses Jahres ist Elsa wieder Single. Das möchte sie allerdings ändern. So kämpft sie neben 19 Kandidatinnen in der dritten Staffel um die 23-jährige Madleen Matthias aus der Nähe von Bremen. Allerdings müssen sich ihre Fans etwas gedulden, denn

Ob sie es wieder bis ins Finale schafft und dieses Mal sogar als Gewinnerin aus der Staffel geht, werden die kommenden Wochen zeigen.

„Princess Charming“ 2023: Elsa im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zur Kandidatin auf einen Blick: